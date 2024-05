Der TecDAX hatte im November 2021 ein 21-Jahres-Hoch bei 4.010 Punkten markiert. Die darunter ausgebildete mehrmonatige obere Umkehrformation wurde im Januar 2022 mit dem Rutsch unter die Marke von 3.536 Punkten komplettiert. Bis auf ein im Oktober 2022 bei 2.589 Punkten gesehenes 2-Jahres-Tief brach der Index ein, bevor sich die Bullen zurückmeldeten. Einer ersten mehrmonatigen Rally bis auf 3.350 Punkte folgte ein ausgeprägter Rücksetzer bis auf ein im vergangenen Oktober verbuchtes Korrekturtief bei 2.788 Zählern. Im Rahmen des seither laufenden Aufwärtsimpulses gelang es dem Index im März im Dunstkreis des 61,8%-Fibonacci-Retracements des vorausgegangenen Bärenmarktes ein neues Verlaufshoch bei 3.490 Punkten zu erzielen. Seither befindet sich die Preiskurve mittelfristig im Korrekturmodus. Nach einem dreiwelligen Rücksetzer in den Bereich der 200-Tage-Linie folgte eine ebenfalls dreiwellige Rally bis in unmittelbare Rufweite zum Verlaufshoch. Seit mehreren Tagen konsolidiert der Index diese Rally und testet aktuell die untere Begrenzung der Konsolidierungsspanne. Sollte der Support bei 3.405 Punkten in den kommenden Tagen verletzt werden, wäre ein deutlicherer Pullback in Richtung 3.385/3.390 Punkte und eventuell 3.364-3.371 Punkte einzuplanen. Kann sich die Notierung spätestens oberhalb der letztgenannten Zone (Tagesschlusskursbasis) stabilisieren, bleiben die Aussichten auf eine zeitnahe Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends gut. Zur Generierung eines prozyklischen Anschlusskaufsignals bedarf es der Überwindung der aktuellen Barriere bei 3.467-3.476 Punkten per Tagesschluss. Dies würde nächste potenzielle Ziele bei 3.490 Punkten, 3.536-3.576 Punkten, 3.611 Punkten und 3.650-3.685 Punkten in den charttechnischen Fokus rücken.