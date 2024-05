Der deutsche Aktienmarkt konnte am Dienstag zwischenzeitliche Zugewinne nicht über den Tag retten. Belastend wirkten steigende Zinssorgen. Der DAX schloss 0,52 Prozent tiefer bei 18.678 Punkten. MDAX und TecDAX verloren 0,54 beziehungsweise 0,84 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 32 Gewinner und 66 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen überwog indes mit 53 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX zog um 0,42 Punkte auf 13,00 Zähler an. Stärkste Sektoren waren Automobil (+0,50%) und Technologie (+0,34%). Am schwächsten tendierten Softwareaktien (-1,76%) und Medienwerte (-1,21%). Im DAX setzte Siemens Energy mit einem Plus von 3,91 Prozent seine Rally an der DAX-Spitze mit einem 3-Jahres-Hoch fort. Hier stützte ein positiver Analystenkommentar. Deutsche Börse büßte als Schlusslicht im Leitindex nachrichtenlos 2,57 Prozent ein.

An der Wall Street gab der Dow Jones Industrial um 0,56 Prozent auf ein 3-Wochen-Tief bei 38.853 Punkten nach. Der technologielastige Nasdaq 100 verbesserte sich derweil um 0,32 Prozent auf 18.869 Zähler und erzielte damit in der Schlusskursbetrachtung ein Rekordhoch. 63 Prozent der Werte an der NYSE verzeichneten Abschläge. Das Abwärtsvolumen betrug 51 Prozent. Es gab 126 neue 52-Wochen-Hochs und 53 Tiefs. Der US-Dollar wertete gegenüber fast allen anderen Hauptwährungen auf. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels kaum verändert bei 1,0860 USD. In der Spitze hatte das Währungspaar ein 2-Wochen-Hoch bei 1,0889 USD verzeichnet. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sprang um neun Basispunkte nach oben auf 4,56 Prozent. Gold verteuerte sich an der Comex um 1,08 Prozent auf 2.360 USD. Der Preis für WTI-Öl haussierte um 3,14 Prozent auf 80,16 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front von der schwachen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 1,08 Prozent tiefer bei 179,05 Punkten. Gegen den Trend stemmte sich der chinesische CSI 300 (+0,34%) nach weiteren Stützungsmaßnahmen im angeschlagenen Immobiliensektor in mehreren Städten. Die Aktie von Samsung Electronics (-2,06%) litt in Seoul unter der Ankündigung eines ersten Streiks in der Firmengeschichte. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,33 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (18.633) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die vorläufigen Verbraucherpreisdaten für den Mai. Experten erwarten im Schnitt, dass die deutsche Teuerungsrate im Jahresvergleich auf 2,5 Prozent gestiegen ist nach 2,2 Prozent im Vormonat (HVPI: +2,7% nach zuvor +2,4%). Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Aroundtown und Douglas. Volkswagen veranstaltet seine Hauptversammlung.