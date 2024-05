Nächste Unterstützungen:

18.628-18.641

18.593

18.551-18.567

Nächste Widerstände:

18.687-18.698

18.726

18.754

Das ganz kurzfristige Chartbild hat sich mit dem Kursgeschehen leicht eingetrübt. Übergeordnet verbleibt der Index in einer Konsolidierung auf hohem Niveau. In der Schlusskursbetrachtung wurde jedoch ein 14-Tages-Tief verzeichnet. Die Marktbreite sendet Warnsignale in Gestalt eines im negativen Terrain notierenden McClellan-Oszillators. Ein möglicher Übergang in eine deutlichere Abwärtskorrektur sollte daher eingeplant werden. Nächste Unterstützungen befinden sich bei 18.628-18.641 Punkten und 18.593 Punkten. Darunter würde sich das kurzfristige Bias weiter eintrüben mit nächsten möglichen Auffangbereichen bei 18.551-18.567 Punkten und 18.516 Punkten. Mit Blick auf die Oberseite liegen nächste potenzielle Hürden bei 18.687-18.698 Punkten, 18.726 Punkten und 18.754 Punkten. Ein Stundenschluss darüber würde das ganz kurzfristige Bild leicht aufhellen mit möglichen Zielen bei 18.778 Punkten, 18.855 Punkten und 18.893 Punkten.