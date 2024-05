Die Freenet-Aktie (WKN: A0Z2ZZ) weist ausgehend vom im Jahr 2020 bei 13,59 EUR verzeichneten zyklischen Tief einen intakten langfristigen Aufwärtstrend auf. Zuletzt hatte sie im April dieses Jahres ein 6-Jahres-Hoch bei 27,42 EUR markieren können. Der damit verbundene Ausbruch über die Kursspitzen vom April 2022, Mai 2023 und Januar 2024 erwies sich indes als nicht nachhaltig und somit als Bullenfalle. Im Rahmen der seither laufenden Korrekturphase rutschte der Anteilsschein bis auf ein am 16. Mai bei 22,78 EUR verbuchtes Jahrestief. An der dort befindlichen breiten Supportzone zeigte er zuletzt Stabilisierungsanzeichen. Im gestrigen Handel formte das Papier eine Bullish-Engulfing-Kerze. Der trendfolgende MACD-Indikator auf Tagesbasis könnte kurz vor einem Kaufsignal stehen. Der nächste relevante Widerstand in Gestalt des letzten Reaktionshochs und des 23,6%-Fibonacci-Retracements befindet sich bei 23,88 EUR. Ein Tagesschluss darüber würde eine erste preisliche Bestätigung für eine mögliche deutlichere Erholungsbewegung in Richtung zunächst 24,22 EUR und 24,49/24,55 EUR darstellen. Darüber würde sich das kurz- bis mittelfristige Bild deutlicher aufhellen mit einem nächsten Zielbereich bei 25,10/25,20 EUR. Zu einem bearishen Anschlusssignal käme es derweil im Fall eines Tagesschlusses unterhalb der aktuellen Supportzone bei 22,78-23,15 EUR. In diesem Fall würden nächste Auffangbereiche bei 22,60 EUR und 22,22-22,28 EUR in den charttechnischen Fokus rücken.