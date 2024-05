Die Bayer-Aktie (WKN: BAY001) befindet sich ausgehend von einem im Jahr 2015 bei 146,45 EUR verzeichneten Rekordhoch in einem intakten mehrjährigen Abwärtstrend. Zuletzt hatte sie am 7. März dieses Jahres ein Dekadentief bei 24,96 EUR markiert. Die an diesem Tag geformte Hammer-Kerze leitete einen dreiwelligen Erholungstrend ein, dem nach dem Erreichen eines Hochs bei 30,41 EUR am 14. Mai die Luft ausging. Der seither laufende kurzfristige Abwärtstrend schickte die Notierung bis auf 26,92 EUR zurück, wo im gestrigen Handel eine kräftige Gegenbewegung startete. Der Aufschwung beförderte die Preiskurve über die am Vortag unterschrittene steigende 50-Tage-Linie. Zu einer nennenswerten Aufhellung des kurzfristigen Chartbildes bedarf es nun der Herausnahme der nächsten Widerstandszone bei 28,25-28,66 EUR per Tagesschluss. Im Erfolgsfall könnte die Barriere bei 29,58-30,41 EUR erneut getestet werden. Deren nachhaltige Überwindung würde einen mittelfristig relevanten Boden komplettieren und eine nächste Zielzone bei 31,70-32,05 EUR in den Fokus rücken. Mit Blick auf die Unterseite liegt ein nächster Supportbereich bei 26,26-26,92 EUR. Ein Tagesschluss darunter sowie eine Verletzung des Reaktionstiefs bei 25,61 EUR würden nun bearishe Anschlusssignale liefern, die eine Fortsetzung des übergeordneten Abwärtstrends mit nächsten potenziellen Zielen bei 24,96 EUR und 23,48-24,19 EUR nahelegen würden.