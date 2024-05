Der deutsche Aktienmarkt profitierte am Donnerstag von rückläufigen Zinssorgen nach einer Abwärtsrevision des US-Wirtschaftswachstum im ersten Quartal. Nach zwischenzeitlicher Markierung eines Mehrwochentiefs schloss der DAX 0,13 Prozent fester bei 18.497 Punkten. Der MDAX der mittelgroßen Werte rückte um 0,81 Prozent vor. Gegen den Trend gab derweil der TecDAX um 0,34 Prozent nach. In den drei Indizes gab es 75 Gewinner und 22 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 86 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sank um 0,27 Punkte auf 13,54 Zähler. Mit Blick auf die Sektorenperformance mussten lediglich Softwareaktien (-3,77%) Einbu0en hinnehmen. Sie litten unter enttäuschenden Quartalszahlen des SAP-Konkurrenten Salesforce. SAP büßte als Schlusslicht im DAX 4,12 Prozent ein. Bayer haussierte als Spitzenwert um 4,20 Prozent. Die Tochter Bluerock erhält in den USA staatliche Förderung und Anspruch auf beschleunigte Prüfung ihrer Zelltherapie zur Behandlung von Parkinson.

An der Wall Street gab der Dow Jones Industrial um 0,86 Prozent auf ein Mehrwochentief bei 38.111 Punkten nach. Der technologielastige Nasdaq 100 fiel um 1,06 Prozent auf 18.539 Zähler. Mit Blick auf die Einzelwerte überwogen jedoch die positiven Vorzeichen. 74 Prozent der Werte an der NYSE schlossen im Plus. Das Aufwärtsvolumen betrug 67 Prozent. 71 neuen 52-Wochen-Hochs standen 46 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar wertete gegenüber fast allen anderen Hauptwährungen ab. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,25 Prozent fester bei 1,0828 USD. Für die Rendite zehnjähriger US-Treasuries ging es um sechs Basispunkte abwärts auf 4,56 Prozent. Gold handelte an der Comex wenig verändert bei 2.338 USD. Silber verbilligte sich um 3,62 Prozent auf 31,20 USD. Der Preis für WTI-Öl sank trotz stärker als erwartet gefallener Lagerbestände um 1,69 Prozent auf 77,89 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,59 Prozent fester bei 177,72 Punkten. Besonders deutliche Zugewinne waren beim Hang Seng (+0,95%) in Hongkong und beim Nikkei 225 (+1,02%) in Tokio zu beobachten. Die Verbraucherpreise im Großraum Tokio stiegen im Mai wie in der Konsensschätzung erwartet um 1,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr nach 1,6 Prozent im Vormonat. Nippons Industrieproduktion sank um 0,1 Prozent gegenüber dem Vormonat (Konsensschätzung: +0,9%). Der Einzelhandelsumsatz zog um 2,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr an (Konsensschätzung: +1,9%). Der offizielle Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe Chinas fiel im Mai überraschend von zuvor 50,4 auf 49,5 Punkte und damit in den kontraktiven Bereich. Experten hatten hingegen im Schnitt einen Anstieg auf 50,5 Zähler prognostiziert. Der entsprechende Index für den Servicesektor gab von zuvor 51,2 auf 51,1 Punkte nach (Konsensschätzung: 51,5). Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,17 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (18.483) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite vor allem auf die Verbraucherpreisdaten für die Eurozone und den PCE-Preisindex in den USA. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Cherry.