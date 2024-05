Nächste Unterstützungen:

18.456

18.394-18.427

18.304-18.336

Nächste Widerstände:

18.516/18.532

18.567

18.593-18.665

Die DAX-Bullen konnten damit ein kurzfristig relevantes Unterstützungsbündel verteidigen, das unter anderem aus der Aufwärtstrendlinie vom April-Tief resultiert. Solange heute die Supportbereiche bei 18.456 Punkten und aktuell 18.394-18.427 Punkten nicht per Stundenschluss verletzt werden, kann sich der Erholungstrend in Richtung 18.567 Punkte und 18.593-18.655 Punkte ausdehnen. Ein erstes Indiz für eine deutlichere Aufhellung des kurzfristigen Chartbildes ergäbe sich mit einem Stundenschluss über 18.687 Punkte. Im Erfolgsfall würden die Barrieren bei 18.855 Punkten und 18.893 Punkten (Rekordhoch) erneut in den Blick rücken. Unterhalb von 18.394 Punkten würde sich der intakte korrektive Abwärtstrend mit Zielrichtung zunächst 18.304-18.336 Punkte fortsetzen.