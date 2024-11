Die Siemens-Aktie (WKN: 723610) befindet sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Nach dem Markieren eines Rekordhochs bei 188,88 EUR im Mai dieses Jahres startete sie eine ausgeprägte Korrekturphase. Der dreiwellige Rücksetzer führte die Notierung bis auf im August gesehene 150,68 EUR zurück. Ausgehend von diesem Jahrestief orientiert sich der Anteilsschein im mittelfristigen Zeitfenster wieder nordwärts. Er konnte dabei alle relevanten gleitenden Durchschnittslinien sowie die korrektive Abwärtstrendlinie überwinden. Knapp unterhalb der historischen Bestmarke initiierte das Papier zuletzt einen Pullback an die überwundene Trendlinie. Im Rahmen des dort gestarteten Aufwärtsimpulses konnte es im gestrigen Handel den kurzfristigen Abwärtstrend brechen und die zuletzt deckelnde 20-Tage-Linie zurückerobern. Im charttechnischen Fokus steht nun wieder die übergeordnet kritische Barriere bei 186,42-188,88 EUR. Deren nachhaltige Überwindung würde den dominanten Aufwärtstrend bestätigen und potenzielle nächste Ausdehnungsziele bei 190,38 EUR, 192,82 EUR und 196,37-199,27 EUR aktivieren. Mit Blick auf die Unterseite verfügt die Preiskurve über nächste Supportbereiche bei 182,50 EUR und 180,56 EUR. Darunter wäre zunächst ein neuerlicher Rücksetzer in Richtung 173,60-176,06 EUR einzuplanen. Saisonal verfügt der Wert derzeit über Rückenwind. Laut Seasonax konnte er in den vergangenen zehn Jahren im Zeitraum vom 6. November bis zum 29. Dezember sieben Mal Zugewinne verbuchen. Im Durchschnitt betrug die Rendite des Musters 6,55 Prozent (Median: 6,70%). Das Unternehmen wird am 14. November seine Quartalszahlen präsentieren.