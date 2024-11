Diese Analyse wurde am 07.11.2024 um 06:42 Uhr erstellt.

Das Währungspaar EUR/USD hatte im September 2022 ein 20-Jahres-Tief bei 0,9536 USD markiert. Der anschließend etablierte Aufwärtstrend beförderte die Notierung bis auf im Juli 2023 gesehene 1,1276 USD. Nach einer bis 1,0448 USD hinabführenden Korrektur strebte die Preiskurve ab Oktober 2023 wieder nordwärts. Der entsprechende Aufwärtstrend steht nach dem gestrigen dynamischen Kursrutsch unter die Aufwärtstrendlinie vom Tief des Vorjahres auf ein 5-Monats-Tief bei 1,0682 USD auf dem Prüfstand. Zuvor hatte die Preiskurve im September ein Hoch bei 1,1214 USD ausgebildet und einen mehrwöchigen Abwärtstrend eingeleitet. Das Währungspaar befindet sich damit unterhalb aller relevanten gleitenden Durchschnittslinien. Die 50-Tage-Linie strebt steil südwärts. Das mittelfristige Chartbild hat sich somit eingetrübt. Zu einer deutlicheren Eintrübung auch der übergeordneten Ausgangslage käme es im Fall einer Verletzung der nächsten Ziel- und Unterstützungszone bei 1,0601-1,0666 USD. Dann wäre ein Wiedersehen mit dem Tief bei 1,0448 USD zu favorisieren. In der kurzen Frist besteht angesichts der extrem überverkauften Situation in den markttechnischen Indikatoren Erholungspotenzial. Mögliche Erholungsziele und Widerstände befinden sich bei 1,0761-1,0779 USD, 1,0809 USD und 1,0839 USD und 1,0868-1,0882 USD. Zu einer Aufhellung des angeschlagenen Chartbildes müssten die Euro-Bullen die Preiskurve nachhaltig über 1,0937-1,0951 USD und nachfolgend 1,1002 USD befördern. Im Erfolgsfall würde die Zone 1,1200-1,1223 USD wieder in den charttechnischen Fokus rücken.