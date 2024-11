Am deutschen Aktienmarkt überwogen zur Wochenmitte nach einer Berg- und Talfahrt in Reaktion auf die US-Wahlen am Ende die negativen Vorzeichen. Der DAX schloss 1,13 Prozent tiefer bei 19.039 Punkten. MDAX und TecDAX verloren 0,86 respektive 0,65 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 26 Gewinner und 72 Verlierer. Das Abwärtsvolumen betrug 71 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sank nach zwischenzeitlich deutlich größeren Abschlägen 1,25 Punkte auf 17,44 Zähler. Die stärksten Sektoren waren Telekommunikation (+0,74%) und Pharma & HealthCare (+0,19%). Am schwächsten präsentierten sich Automobilwerte (-5,37%) mit der Sorge vor möglichen Strafzöllen seitens Donald Trump. Ebenfalls deutlich abwärts tendierten Technologiewerte (-3,18%) und Transportwerte (-2,97%). Siemens Healthineers haussierte an der DAX-Spitze nach Geschäftszahlen um 5,95 Prozent. Fresenius SE zog nach Zahlen um 2,66 Prozent an. Daneben waren Rüstungswerte gesucht. Rheinmetall gewann 3,23 Prozent hinzu. Im MDAX verbesserte sich Hensoldt nach Zahlen um 1,88 Prozent. Die rote Laterne im Leitindex hielt BMW mit einem Minus von 6,58 Prozent.

An der Wall Street feierte der Dow Jones Industrial den Sieg von Donald Trump mit einem Plus von 3,57 Prozent auf ein Rekordhoch bei 43.730 Punkten. Dies war das größte Tagesplus nach einer Wahl seit 1896. Der technologielastige Nasdaq 100 zog um 2,74 Prozent auf ein Allzeithoch bei 20.781 Zählern an. Die Marktbreite gestaltete sich für den gesehenen Kursanstieg eher mau. Lediglich 61 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen betrug moderate 66 Prozent. Es gab 471 neue 52-Wochen-Hochs und 52 Tiefs. Der US-Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen auf. EUR/USD sackte um 1,78 Prozent auf 1,0736 USD ab. Der Bitcoin sprang um 10 Prozent auf ein Allzeithoch bei 76.146 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries verbesserte sich um 15 Basispunkte auf ein 4-Monats-Hoch bei 4,43 Prozent. Gold verbilligte sich an der Comex um 2,95 Prozent auf 2.669 USD. WTI-Öl notierte kaum verändert bei 72,02 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,84 Prozent fester bei 188,85 Punkten. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,19 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (19.114) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite zunächst auf die Daten zur deutschen Industrieproduktion und Handelsbilanz. Am Nachmittag könnten sich Impulse von den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe ergeben. Das Highlight ist jedoch die Fed-Zinsentscheidung am Abend. Es wird allgemein mit einer Leitzinssenkung um 25 Basispunkte gerechnet. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Daimler Truck, Heidelberg Materials, Munich Re, Rheinmetall, Delivery Hero, Nemetschek, Lanxess, Nordex, Arcelormittal, Telefonica, Adyen, Nordex, Barrick Gold, Moderna und Cameco. Qiagen lieferte bereits gestern nach Xetra-Schluss starke Quartalszahlen und eine Anhebung des Gewinnziels für das Gesamtjahr. Die Aktie dürfte fest in den Handel starten.