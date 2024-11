Die Aktie von Heidelberg Materials (WKN: 604700) weist in allen relevanten Zeitebenen einen intakten und dynamischen Aufwärtstrend auf. Ausgehend vom im September 2022 bei 38,73 EUR ausgebildeten zyklischen Tief konnte sie bereits in der Spitze rund 202 Prozent zulegen. Zuletzt generierte das Papier am 5. November mit dem Ausbruch aus einer mehrmonatigen Seitwärtskorrektur ein bullishes Anschlusssignal. Dieses wurde mit den kräftigen Anschlusskäufen der vergangenen beiden Handelstage bestätigt. Im gestrigen Handel gelang dabei der Ausbruch über die historische Bestmarke aus dem Jahr 2007 bei 111,88 EUR. Bis auf ein neues Intraday-Hoch bei 117,00 EUR konnte der Anteilsschein vorstoßen. Nach Gewinnmitnahmen endete er im Bereich des 161,8%-Extensionsniveaus des letzten korrektiven Abschwungs. Das technische Bias bleibt klar bullish. Angesichts der mittlerweile extrem überkauften Lage in den markttechnischen Indikatoren sollte eine Verschnaufpause jedoch nicht überraschen. So notiert der RSI-Indikator auf Tagesbasis auf dem höchsten Stand seit dem Jahr 2006. Bullishe Anschlusssignale entstünden nun mit einem Tagesschluss oberhalb von 114,72 EUR sowie einem Intraday-Anstieg über 117,00 EUR. Als potenzielle nächste Ausdehnungsziele fungieren die Marken 119,28 EUR und 121,60 EUR. Darüber wäre in der mittleren Frist ein Vorstoß in Richtung 132,72 EUR vorstellbar. Mit Blick auf die Unterseite würde nun ein Tagesschluss unterhalb der nächsten Supportzone bei 110,95-111,88 EUR ein erstes preisliches Warnsignal an die Bullen senden. Weitere Auffangbereiche bei 108,18-108,74 EUR, 105,20-106,95 EUR und 103,70 EUR würden in diesem Fall in den charttechnischen Fokus rücken. Das mittelfristige Chartbild bleibt konstruktiv für die bullishe Perspektive solange die Unterstützungszone bei derzeit 97,41-100,85 EUR nicht unterboten wird.