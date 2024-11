Der deutsche Aktienmarkt profitierte am Donnerstag von der Hoffnung auf ein mögliches Ende der politischen Hängepartie durch vorgezogene Neuwahlen zum Bundestag. Derweil enttäuschten Daten zur heimischen Industrieproduktion im September deutlich, was vor allem an einem Rückgang der Automobilproduktion um 7,8 Prozent gegenüber dem Vormonat lag. Der DAX schloss 1,70 Prozent fester bei 19.363 Punkten. MDAX und TecDAX konnten um 0,73 beziehungsweise 2,10 Prozent zulegen. In den drei Indizes gab es 73 Gewinner und 25 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 62 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sackte um 1,99 Punkte auf 15,45 Zähler ab. Stärkste Sektoren waren Software (+3,52%), Automobilwerte (+2,82%) und Konsumtitel (+2,66%). Am schwächsten tendierten Medienwerte (-4,83%) und Banken (-0,85%). Nach positiv aufgenommenen Quartalszahlen haussierte die Aktie von Rheinmetall um 9,28 Prozent und belegte damit den Spitzenplatz im DAX. Dahinter zog der Anteilsschein von Heidelberg Materials ebenfalls nach Zahlen 6,36 Prozent an. Auch Daimler Truck (+2,92%) und Qiagen (+2,83%) verzeichneten nach ihren Quartalsberichten überdurchschnittliche Aufschläge. Fresenius SE verlor nachrichtenlos am Indexende 2,68 Prozent.

An der Wall Street verabschiedete sich der Dow nach der von der US-Notenbank Fed wie erwartet gelieferten 25-Basispunkte-Leitzinssenkung unverändert bei 43.729 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq 100 haussierte um 1,54 Prozent auf ein neues Allzeithoch bei 21.102 Zählern. 59 Prozent der Werte an der NYSE konnten Zugewinne verbuchen. Das Aufwärtsvolumen lag ebenfalls bei 59 Prozent. 275 neuen 52-Wochen-Hochs standen 16 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen ab. EUR/USD stieg gegen Ende des New Yorker Handels um 0,62 Prozent auf 1,0796 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sackte um neun Basispunkte auf 4,34 Prozent ab. Gold verteuerte sich an der Comex um 1,34 Prozent auf 2.712 USD. Der Preis für WTI-Öl kletterte um 0,49 Prozent auf 71,66 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,15 Prozent fester bei 189,85 Punkten. Die Nissan-Aktie (-6,27%) stand in Tokio nach einer Senkung des Ergebnis-Ausblicks und der Ankündigung von Entlassungen unter Druck. Der S&P Future notierte zuletzt unverändert. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (19.398) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den US-Verbraucherstimmungsindex der University of Michigan. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Richemont, LEG Immobilien, Sony, Bechtle und NRG Energy. Freenet hob gestern nach Xetra-Schluss nach Veröffentlichung der Neunmonats-Zahlen das Umsatzziel für das laufende Jahr an. Die Aktie notierte bei Tradegate am Abend bei 27,48 EUR nach einem Xetra-Schluss bei 27,32 EUR. Airbnb lieferte nach US-Börsenschluss Zahlen im Rahmen der Erwartungen. Nach anfänglichen deutlichen Kursgewinnen im nachbörslichen Handel notierte das Papier zuletzt 4,83 Prozent tiefer.