Die Aktie von Redcare Pharmacy NV (WKN: A2AR94) – ehemals Shop Apotheke Europe – hatte im November 2022 bei 36,51 EUR ein Mehrjahrestief ausgebildet und war anschließend bis auf ein im April 2024 bei 153,00 EUR verbuchtes Mehrjahreshoch haussiert. Die nachfolgende ausgeprägte Korrekturphase schickte sie bis auf im Mai gesehene 95,60 EUR zurück. Das Kursgeschehen oberhalb dieser Marke kann als inverse Kopf-Schulter-Fortsetzungsformation betrachtet werden. In den vergangenen beiden Handelstagen zeigte der Wert eine von hohem Volumen begleitete dynamische Rally bis auf ein neues Verlaufshoch bei 169,00 EUR. Im Rahmen des hiermit bestätigten primären Aufwärtstrends erscheint nun perspektivisch ein weitergehender Vorstoß in Richtung 198,85-205,40 EUR plausibel. Ein entsprechendes Anschlusssignal entstünde mit einem signifikanten Tagesschluss oberhalb der am Freitag erreichten Ziel- und Widerstandszone, die sich bis 169,50 EUR erstreckt. Zwischenziele lauten im Erfolgsfall 174,93 EUR, 182,00 EUR und 188,47 EUR. Ein möglicher Rücksetzer vom aktuellen Widerstand würde auf potenzielle Unterstützungsbereiche bei 153,00-154,60 EUR, 145,40-148,90 EUR und 140,00 EUR treffen. Darunter käme es zu einer technischen Eintrübung und es wäre zunächst eine Korrektur in Richtung 129,70-136,00 EUR einzuplanen.