Der deutsche Aktienmarkt neigte zum Wochenausklang zur Schwäche. Der DAX verlor 0,76 Prozent auf 19.215 Punkte. Auf Wochensicht gab er um 0,21 Prozent nach. Der TecDAX endete am Berichtstag 0,09 Prozent tiefer. Gegen den Trend konnte der MDAX der mittelgroßen Werte um 0,23 Prozent zulegen. In den drei genannten Indizes gab es 38 Gewinner und 59 Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog mit 65 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sank um 0,08 Punkte auf ein Mehrwochentief bei 15,37 Zählern und testete zwischenzeitlich seine steigende 200-Tage-Linie. Mit Blick auf die Sektorenperformance hatten Einzelhandelswerte (+1,45%) die Nase vorne, gefolgt von Finanzdienstleistern (+1,05%) und Telekommunikationswerten (+0,96%). Auffällig deutliche Verluste waren vor allem in den konjunktursensiblen Sektoren Chemie (-2,96%), Automobilwerte (-2,40%) und Banken (-2,39%) zu beobachten. Vonovia zog an der DAX-Spitze um 2,72 Prozent an. Hier stützten positiv aufgenommene Zahlen des Branchenkollegen LEG Immobilien (+2,00%). Am unteren Ende der Kursliste im Leitindex rangierten BASF (-5,19%), Daimler Truck (-3,99%) und BMW (-3,21%). Freenet haussierte im MDAX nach der Vorlage seiner Quartalsbilanz um 5,64 Prozent. Die Aktie beendete damit eine mehrwöchige Konsolidierung und markierte ein Mehrjahreshoch.

An der Wall Street zog der Dow um 0,59 Prozent auf ein neues Rekordhoch bei 43.989 Punkten an. Der technologielastige Nasdaq 100 rückte um 0,07 Prozent auf 21.117 Zähler vor und verbuchte damit ebenfalls eine neue Bestmarke. An der NYSE gab es 1.748 Kursgewinner und 1.047 Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog jedoch geringfügig mit 51 Prozent. 307 neuen 52-Wochen-Hochs standen 47 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar wertete gegenüber fast allen anderen Hauptwährungen auf. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,78 Prozent tiefer bei 1,0719 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sank um drei Basispunkte auf 4,31 Prozent. Gold verbilligte sich an der Comex um 0,41 Prozent auf 2.695 USD. Der Preis für WTI-Öl fiel um 2,74 Prozent auf 70,38 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh ganz überwiegend von der schwachen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,88 Prozent tiefer bei 187,85 Punkten. Gegen den Trend konnte der chinesische CSI 300 um 0,14 Prozent zulegen. Der Bitcoin überwand zum Greenback erstmals die Marke von 81.000 USD. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,19 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (19.357) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute stehen keine relevanten Konjunkturdaten auf der Agenda. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Continental, Hannover Rück und Salzgitter. Am US-Anleihemarkt findet aufgrund eines Feiertages kein Handel statt.