Die Aktie der Hannover Rückversicherung (WKN: 840221) bewegt sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Nach dem Markieren eines Rekordhochs bei 265,50 EUR am 15. Oktober startete sie zuletzt eine Korrekturphase. Im Bereich des Supportclusters resultierend aus der steigenden 200-Tage-Linie, der Aufwärtslücke vom 15. August und des 50%-Retracements konnte sich der Wert stabilisieren. Die auf diesem Unterstützungsbündel am 8. November geformte bullishe Hammer-Kerze wurde mit dem gestrigen dynamischen und von hohem Volumen begleiteten Kursanstieg in Reaktion auf die veröffentlichten Quartalszahlen bestätigt. In der kurzen Frist sieht sich der Anteilsschein nun gestaffelten Widerständen gegenüber. Zur Generierung eines bullishen Anschlusssignals bedarf es der nachhaltigen Überwindung der Zone 249,70-254,19 EUR per Tagesschluss. Im Erfolgsfall würde das Rekordhoch erneut in den charttechnischen Fokus rücken. Nächste potenzielle Unterstützungen liegen bei 243,34 EUR, 240,00-240,60 EUR, 238,67 EUR und 235,05-237,20 EUR. Ein Tagesschluss unterhalb der letztgenannten Zone würde eine deutliche Ausdehnung der Korrekturphase mit möglichen nächsten Auffangbereichen bei 230,52 EUR und 217,20-222,80 EUR nahelegen.