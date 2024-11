Am deutschen Aktienmarkt überwogen zum Wochenauftakt klar die positiven Vorzeichen. Der DAX zog um 1,21 Prozent auf 19.449 Punkte an. MDAX und TecDAX verbuchten Zugewinne von 1,53 respektive 1,08 Prozent. In den drei Indizes gab es 80 Gewinner und 19 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 88 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX notierte 0,12 Punkte höher bei 15,50 Zählern und zeigt aktuell einen Stabilisierungsansatz im Bereich der steigenden 200-Tage-Linie (15,05). Alle DAX-Sektoren konnten zulegen. Am stärksten präsentierten sich Banken (+3,18%) und Technologiewerte (+3,04%). An der DAX-Spitze sprang die Continental-Aktie nach der Vorlage der Geschäftszahlen um 10,62 Prozent auf 62,50 EUR nach oben. Charttechnisch gelang damit der Ausbruch über die noch fallende 200-Tage-Linie (61,74 EUR) und in der Schlusskursbetrachtung aus einer mehrmonatigen Stauzone auf ein 6-Monats-Hoch. Dahinter folgten Heidelberg Materials (+4,17%), Deutsche Bank (+3,97%), Rheinmetall (+3,48%) und Infineon (+3,39%). Hannover Rück kletterte nach Zahlen und einer Anhebung des Ausblicks um 3,06 Prozent. Daimler Truck bildete nachrichtenlos das Schlusslicht im Leitindex mit einem Minus von 1,09 Prozent.

An der Wall Street verbesserte sich der Dow zur Schlussglocke um 0,69 Prozent auf ein Rekordhoch bei 44.293 Punkten. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 gab derweil um 0,05 Prozent auf 21.107 Zähler nach. An der NYSE gab es 1.572 Kursgewinner und 1.206 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 61 Prozent. 429 neuen 52-Wochen-Hochs standen 29 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen auf. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,61 Prozent tiefer bei 1,0654 USD. Der Bitcoin setzte seine Hausse mit einem Plus von 13,68 Prozent auf ein Allzeithoch bei 86.995 USD fort. WTI-Öl verbilligte sich um 3,10 Prozent auf 68,20 USD. Gold sank an der Comex um 2,34 Prozent auf 2.632 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front von der schwachen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 1,05 Prozent tiefer bei 185,75 Punkten. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,15 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (19.276) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die endgültigen Verbraucherpreisdaten für Oktober und den ZEW-Index für November. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Bayer, Infineon, Brenntag, Astrazeneca, Vodafone Group, Softbank, Home Depot und Spotify. Die Aktie von Cancom geriet im gestrigen nachbörslichen Handel deutlich unter Druck, nachdem der IT-Dienstleister seine Jahresprognosen senkte.