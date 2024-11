Die Aktie der Airbus Group (WKN: 938914) bewegt sich ausgehend vom Corona-Crash-Tief aus dem Jahr 2020 bei 47,70 EUR in einem langfristigen Aufwärtstrend. Nach dem Markieren eines Allzeithochs bei 172,82 EUR im März dieses Jahres ging sie in eine ausgeprägte Korrekturphase über. Im Oktober startete ausgehend vom 38,2%-Fibonacci-Retracement der Hausse eine Erholungsrally. Der Anteilsschein zog vom Verlaufstief bei 124,74 EUR bis auf in der vergangenen Woche gesehene 145,84 EUR an. Weitere Kursavancen wurden vom dort befindlichen Widerstandsbündel (200-Tage-Linie/kurzfristige Eindämmungslinie/Gap vom 25. Juni) gedeckelt. Der gestrige Schwächeanfall schickte die Notierung mittels einer bearishen Tageskerze unter die 20-Tage-Linie auf ein 5-Tages-Tief. Eine Ausdehnung des Rücksetzers in Richtung 136,80-137,78 EUR und 133,64-135,29 EUR würde nun nicht überraschen. Mit einem Tagesschluss unterhalb von 132,80 EUR entstünde ein Indiz für ein erneutes Ausloten der unteren Begrenzung der mehrmonatigen Range bei 124,74 EUR. Mit Blick auf die Oberseite bedarf es nun zur Aufhellung des kurz- und mittelfristigen Chartbildes der nachhaltigen Überwindung der Widerstandszone 145,67-148,78 EUR. Im Erfolgsfall entstünde Anschlusspotenzial in Richtung zunächst 150,58 EUR und 152,36-154,45 EUR. Weitere Barrieren lassen sich bei 161,47-164,68 EUR und 171,16/172,82 EUR ausmachen.