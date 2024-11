Der deutsche Aktienmarkt litt am Dienstag unter einem schwächer als erwartet ausgefallenen ZEW-Index, enttäuschenden Unternehmensnachrichten und der Sorge vor einem Handelskrieg mit den USA. Der DAX fiel um 2,13 Prozent auf 19.034 Punkte. MDAX und TecDAX büßten 2,03 beziehungsweise 1,04 Prozent ein. In den drei Indizes gab es zehn Gewinner und 88 Verlierer. Das Abwärtsvolumen betrug 91 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sprang um 1,20 Punkte auf 16,70 Zähler und konnte sich damit von seiner in den beiden Vortagen getesteten steigenden 200-Tage-Linie nach oben absetzen. Mit Blick auf die Sektorenperformance konnte lediglich der Technologiesektor (+3,21%) Zugewinne verzeichnen. Hier beflügelte die Aktie des DAX-Spitzenreiters Infineon (+3,66%), die nach der Zahlenvorlage trotz eines schwachen Ausblicks gesucht war. Schwächste Sektoren waren Pharma & HealthCare (-4,26%), Industrie (-3,19%) und Chemie (-3,00%). Bayer (-14,50%) und Brenntag (-8,16%) stellten nach ihren Quartalsausweisen mit Kurseinbrüchen das untere Ende des DAX-Tableaus.

An der Wall Street verlor der Dow 0,86 Prozent auf 43.911 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 gab um 0,17 Prozent auf 21.071 Zähler nach. 78 Prozent der Werte an der NYSE verbuchten Abschläge. Das Abwärtsvolumen lag bei 75 Prozent. 188 neuen 52-Wochen-Hochs standen 64 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen auf. EUR/USD sank gegen Ende des New Yorker Handels um 0,35 Prozent auf 1,0619 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries zog um 13 Basispunkte auf 4,44 Prozent an. Gold verbilligte sich an der Comex um 0,41 Prozent auf 2.607 USD. WTI-Öl handelte unverändert bei 68,05 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der schwachen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 1,18 Prozent tiefer bei 182,81 Punkten. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,23 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (19.051) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die US-Verbraucherpreisdaten für Oktober. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von der Allianz, RWE, Siemens Energy und Porsche Holding. Siemens Energy legte bereits gestern Abend besser als erwartete Eckdaten für das vierte Geschäftsquartal 2023/24 vor und hob die Mittelfristziele für das Geschäftsjahr 2028 an. Die Aktie sprang im nachbörslichen Handel um rund 10 Prozent nach oben. RWE hob ebenfalls am Abend die Jahresprognose für den Gewinn an und kündigte einen Aktienrückkauf im Volumen von 1,5 Milliarden EUR an. TAG Immobilien wird nach zwei Jahren ohne Dividendenausschüttung gemäß dem Willen des Managements für das Jahr 2024 wieder eine Dividende zahlen. Vossloh steht mit der Privatplatzierung von neuen Aktien (Emissionserlös: rund 72 Mio. EUR) zu einem Platzierungspreis von 41,00 EUR je Aktie im Fokus.