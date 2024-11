Nächste Unterstützungen:

19.005

18.912

18.840

Nächste Widerstände:

19.095

19.142/19.147

19.180

Per Tagesschluss (19.034) wurde die noch steigende 50-Tage-Linie (19.095) unterboten. Damit richtet sich der charttechnische Fokus auf die erreichte kritische Supportzone, die sich bis 19.005 Punkte erstreckt. Deren Verletzung per Tagesschluss würde eine seit Ende September geformte Kopf-Schulter-Formation komplettieren, was entsprechende Abwärtsrisiken (18.198-18.363) im kurz- bis mittelfristigen Zeitfenster mit sich bringen würde. Zwischengeschaltete potenzielle Auffangbereiche lauten in diesem Fall 18.912 Punkte, 18.840 Punkte, 18.805/18.819 Punke und 18.672-18.702 Punkte. Mit Blick auf die Oberseite liegen nächste Barrieren bei 19.095 Punkten, 19.142/19.147 Punkten und 19.180 Punkten. Zur nennenswerte Aufhellung des kurzfristigen Chartbildes bedarf es der Überwindung der breiten Widerstandszone 19.218-19.382 Punkte per Tagesschluss.