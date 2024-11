Nächste Unterstützungen:

18.805-18.839

18.672-18.720

18.596

Nächste Widerstände:

19.031

19.104-19.126

19.221

Damit kann dem Bruch der kritischen Marke von 19.005 Punkten noch keine Nachhaltigkeit zugesprochen werden. Auf Basis des Tagescharts signalisierte eine Doji-Kerze mit ausgeprägten Schatten zu beiden Seiten ein Tauziehen zwischen Bullen und Bären. Eine Ausdehnung der Erholung vom gestrigen Tief wird von der vorbörslichen Indikation nahegelegt. Nächste potenzielle Barrieren befinden sich bei 19.031 Punkten und 19.104-19.126 Punkten. Solange kein Tagesschluss darüber gelingt, bleibt der korrektive Abwärtstrend vom Rekordhoch in seinem Bestand ungefährdet. Darüber entstünde Anschlusspotenzial in Richtung 19.221 Punkte und 19.286-19.382 Punkte. Mit Blick auf die Unterseite würde eine Verletzung der Zone 18.805-18.839 Punkte die Vorherrschaft der Bären signalisieren und nächste mögliche Auffangbereiche bei 18.672-18.720 Punkten, 18.596 Punkten und 18.198-18.363 Punkten in den Fokus rücken.