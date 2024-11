Die Aktie des Versicherers Talanx (WKN: TLX100) befindet sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Zuletzt hatte sie am 3. September ein Rekordhoch bei 79,00 EUR verzeichnet. Der anschließende dreiwellige Rücksetzer traf im Bereich des Supportclusters aus dem 50%-Retracement der letzten Aufwärtswelle, der Rückkehrlinie des korrektiven Trendkanals und der unteren Begrenzung der Ichimoku-Wolke auf Kaufinteresse. Ausgehend vom Korrekturtief bei 70,10 EUR strebt die Notierung seit einigen Tagen wieder aufwärts. In Reaktion auf die Veröffentlichung der Quartalszahlen gelang schließlich im gestrigen Handel der von hohem Volumen begleitete Sprung über die korrektive Abwärtstrendlinie und das Reaktionshoch vom Oktober. Nächste potenzielle Barrieren und Kurszielbereiche lauten 79,00-79,44 EUR und 81,10-82,40 EUR. Ein Tagesschluss darüber würde für eine unmittelbare Ausdehnung der Hausse in Richtung 84,50 EUR und eventuell 87,90 EUR sprechen. Unterstützt ist die Preiskurve derzeit bei 75,55/76,27 EUR und 72,80-74,17 EUR. Die Bullen verfügen über den charttechnischen Vorteil, solange die letztgenannte Zone nicht per Tagesschluss verletzt wird. Mittelfristig bearish würde es erst unter 70,10 EUR.