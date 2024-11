Der deutsche Aktienmarkt orientierte sich am Donnerstag deutlich nordwärts. Stützend wirkten positiv aufgenommene Quartalszahlen der Schwergewichte Siemens und Deutsche Telekom. Der DAX schloss 1,37 Prozent fester bei 19.264 Punkten. MDAX und TecDAX kletterten um 0,90 und 1,59 Prozent. In den drei Indizes gab es 71 Gewinner und 27 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 83 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX gab um 0,31 Punkte auf 16,13 Zähler nach. Die stärksten Sektoren waren Technologie (+4,29%) und Telekommunikation (+3,17%). Im Minus landeten lediglich die Sektoren Einzelhandel (-0,30%) und Versorger (-0,12%). Siemens haussierte nach der Zahlenvorlage um 4,91 Prozent. Deutsche Telekom gewann nach Zahlen 3,30 Prozent hinzu. Infineon profitierte von starken Zahlen des Chip-Zulieferers ASML und rückte um 4,64 Prozent vor. Als Schlusslicht im Leitindex büßte Merck 3,37 Prozent ein.

An der Wall Street sank der Dow um 0,47 Prozent auf ein Mehrtagestief bei 43.751 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,66 Prozent auf 20.897 Zähler. An der NYSE gab es 1.043 Gewinner und 1.738 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 60 Prozent. 113 neuen 52-Wochen-Hochs standen 58 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar blieb gegenüber allen anderen Hauptwährungen im Rallymodus. EUR/USD gab gegen Ende des New Yorker Handels um 0,42 Prozent auf ein 12-Monats-Tief bei 1,0519 USD nach. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries büßte drei Basispunkte auf 4,44 Prozent ein. Gold verbilligte sich an der Comex um 0,52 Prozent auf 2.573 USD. WTI-Öl notierte 0,15 Prozent fester bei 68,53 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,45 Prozent fester bei 182,16 Punkten. Das japanische BIP kletterte im dritten Quartal um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal, was der Konsensschätzung entsprach. Veröffentlichte Konjunkturdaten aus China boten ein uneinheitliches Bild. Die Einzelhandelsumsätze im Oktober erfreuten mit einem Zuwachs von 4,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr (Konsensschätzung: +3,8% nach +3,2% im September). Die Industrieproduktion stieg um 5,3 Prozent (Konsensschätzung: +5,6%) während die Investitionen im Immobilienbereich um 10,3 Prozent fielen. Die Arbeitslosenquote sank von zuvor 5,1 Prozent auf 5,0 Prozent. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,37 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (19.159) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite vor allem auf die US-Daten zum Einzelhandelsumsatz und zur Industrieproduktion. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Generali und Alibaba. Die Aktie von Applied Materials reagierte auf die gestern nach der Schlussglocke an der Wall Street präsentierten Quartalszahlen mit einem Abschlag von 5,97 Prozent. Der Chipausrüster übertraf zwar die Erwartungen bei Umsatz und Gewinn, lieferte jedoch einen vorsichtigen Ausblick. Deutsche Euroshop hob gestern nach Xetra-Schluss die Ergebnisprognosen für das laufende Jahr moderat an. Evotec haussierte nachbörslich um rund 20 Prozent. Halozyme Therapeutics hatte ein unverbindliches Angebot (11 EUR je Aktie in bar) für den Biotechkonzern abgeben.