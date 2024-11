Die Aktie der DHL Group – Deutsche Post – (WKN: 555200) war vom im Jahr 2021 bei 61,38 EUR verzeichneten Rekordhoch bis auf ein im Jahr 2022 bei 29,68 EUR gesehenes 2-Jahres-Tief eingebrochen. Die nach einer Erholungsrally unterhalb von 47,05 EUR etablierte Stauzone wurde vor zwei Wochen gen Süden verlassen. Aktuell versucht sich die Notierung oberhalb des bei 34,04 EUR markierten Verlaufstiefs auf dem dort befindlichen Unterstützungsbündel zu stabilisieren. Im charttechnischen Fokus steht nun die potenzielle Ziel- und Widerstandszone bei derzeit 35,71-36,46 EUR. Deren Überwindung per Tagesschluss würde das Chartbild im kurzfristigen Zeitfenster aufhellen und weitergehende Erholungschancen in Richtung 37,45-39,00 EUR eröffnen. Erst mit einem nachhaltigen Anstieg über diese Barriere entstünde ein erstes prozyklisches Indiz für eine übergeordnete bullishe Trendwende. Mit Blick auf die Unterseite würde ein Tagesschluss unterhalb von 34,04 EUR das Erholungsszenario negieren und ein bearishes Anschlusssignal senden. In diesem Fall könnte sich der Abverkauf mittelfristig in Richtung 29,68 EUR fortsetzen mit Zwischenetappen bei 33,02 EUR, 31,58 EUR und 30,48 EUR.