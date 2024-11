Am deutschen Aktienmarkt überwogen zum Wochenausklang die negativen Vorzeichen. Der DAX verlor 0,28 Prozent auf 19.211 Punkte. MDAX und TecDAX gaben um 0,24 respektive 0,99 Prozent nach. In den drei genannten Indizes gab es 42 Gewinner und 52 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag indes bei 56 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX stieg um 0,17 Punkte auf 16,30 Zähler. Mit Blick auf die Sektorenperformance hatten Chemieaktien (+0,96%) die Nase vorne, gefolgt von Banken (+0,83%) und Automobilwerten (+0,78%). Am schwächsten tendierten Technologieaktien (-1,64%), Softwaretitel (-1,62%) und Einzelhandelswerte (-1,49%). Im DAX lagen Continental (+2,87%), Brenntag (+2,62%) und Fresenius SE (+1,80%) nachrichtenlos stark im Markt. Sartorius hielt mit einem Minus von 6,00 Prozent die rote Laterne. Qiagen (-2,49%) und Merck KGaA (-2,22%) mussten ebenfalls deutliche Abschläge hinnehmen. Als Belastungsfaktor für die Pharmabranche fungierte die Meldung, dass der Impfkritiker Robert F. Kennedy Jr. der künftige US-Gesundheitsminister werden soll.

An der Wall Street fiel der Dow um 0,70 Prozent auf 43.445 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 sackte um 2,41 Prozent auf 20.394 Zähler ab. 63 Prozent der Werte an der NYSE schlossen im negativen Terrain. Das Abwärtsvolumen betrug 58 Prozent. 66 neuen 52-Wochen-Hochs standen 73 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar zeigte wenig Bewegung. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,10 Prozent höher bei 1,0541 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries verharrte bei 4,44 Prozent. Gold verbilligte sich an der Comex um 0,11 Prozent auf 2.570 USD. Der Preis für WTI-Öl sank um 2,45 Prozent auf 67,02 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,01 Prozent fester bei 182,24 Punkten. Deutliche Zugewinne waren beim koreanischen Kospi (+1,81%) gestützt von einer Rally beim Schwergewicht Samsung Electronics und dem Hang Seng Index (+1,15%) in Hongkong zu beobachten. Der Nikkei 225 (-0,99%) in Tokio fiel derweil durch Schwäche auf. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,30 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (19.277) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute stehen keine marktbewegenden Konjunkturdaten auf der Agenda.