Diese Analyse wurde am 18.11.2024 um 07:55 Uhr erstellt.

Der DAX eröffnete am Freitag schwach, kletterte anschließend schwungvoll vom Tagestief bei 19.121 Punkten ins Plus bis auf ein Tageshoch bei 19.289 Punkten und orientierte sich am Nachmittag wieder südwärts. Der Index schloss bei 19.211 Punkten und verblieb im Tagesverlauf komplett innerhalb der Spanne des Vortages (Inside Day).