Die Aktie von Rheinmetall (WKN: 703000) hatte im März 2020 ein Mehrjahrestief bei 43,23 EUR ausgebildet und befindet sich hiervon ausgehend in einem langfristigen Aufwärtstrend. Zuletzt hatte sie eine breite Stauzone zwischen dem im April bei 571,80 EUR markierten Rekordhoch und dem im August bei 437,50 EUR gesehenen Korrekturtief ausgebildet. Der jüngste dynamische Kursschub vom am 4. November verzeichneten Reaktionstief beförderte den Anteilsschein an die obere Begrenzung der Stauzone. Nach mehrtägiger Konsolidierung probten die Bullen im gestrigen Handel im Vorfeld des heutigen Kapitalmarkttages den Ausbruch auf der Oberseite. Per Schlusskurs markierte der Wert ein neues Allzeithoch, blieb dabei jedoch unterhalb des Intraday-Hochs vom Vortag und formte einen Inside Day. Das Volumen liefert derzeit noch keine Bestätigung für ein valides Anschlusskaufsignal. Ein Break über die aktuelle Hürde bei 587,60 EUR würde zunächst das Ausdehnungsziel bei 595,30 EUR ins Spiel bringen. Dessen Schlusskursüberschreitung würde für die Nachhaltigkeit des Ausbruchs sprechen mit möglichen nächsten Ausdehnungszielen bei 608,33 EUR, 623,10 EUR, 654,80 EUR, 676,57 EUR und 706,10 EUR. Mit Blick auf die Unterseite verfügt die Preiskurve über nächste potenzielle Auffangbereiche bei 580,20/580,60 EUR, 566,40-571,80 EUR und 555,20 EUR. Ein Tagesschluss unterhalb der letztgenannten Marke würde eine deutlichere Korrekturphase nahelegen mit möglichen Zielen und nächsten Unterstützungen bei 546,00 EUR, 525,70-527,20 EUR und 498,14-509,49 EUR.