Der deutsche Aktienmarkt neigte zum Wochenstart zur Schwäche. Der DAX sank nach einem impulslosen Handel um 0,11 Prozent auf 19.189 Punkte. MDAX und TecDAX verloren 0,82 respektive 0,56 Prozent. In den drei Indizes gab es 32 Gewinner und 65 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 60 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX notierte 0,17 Punkte höher bei 16,46 Zählern. Mit Blick auf die Sektorenperformance waren Banken (+1,32%), Automobilwerte (+0,55%) und Softwareaktien (+0,54%) gesucht. Schwach präsentierten sich derweil vor allem die Sektoren Technologie (-1,71%), Pharma & HealthCare (-1,25%) und Medien (-1,08%). Commerzbank legte an der DAX-Spitze um 2,52 Prozent zu, gefolgt von Deutsche Börse (+1,43%) und MTU (+1,20%). Siemens Energy büßte als Schlusslicht nach Gewinnmitnahmen 2,87 Prozent ein. Ebenfalls sehr schwach im Markt lagen Vonovia (-2,67%), Sartorius (-2,24%) und Merck (-2,24%). Im MDAX verbuchte die Aktie von Delivery Hero ein Minus von 4,03 Prozent. Hier belastete die Bekanntgabe der Preisspanne für den Börsengang der Sparte Talabat (1,50 bis 1,60 Dirham). Anleger hatten sich wohl eine höhere Bewertung erhofft.

An der Wall Street verabschiedete sich der Dow 0,13 Prozent tiefer bei 43.390 Punkten aus dem Handel. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 kletterte indes um 0,71 Prozent auf 20.539 Zähler. 57 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen lag bei 62 Prozent. 104 neuen 52-Wochen-Hochs standen 59 Tiefs gegenüber. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,46 Prozent fester bei 1,0589 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sank um zwei Basispunkte auf 4,42 Prozent. WTI-Öl verteuerte sich mit erhöhten geopolitischen Spannungen um 3,06 Prozent auf 69,07 USD. Gold stieg an der Comex um 1,69 Prozent auf 2.614 USD und konnte sich damit vom zuvor erreichten technischen Support nach oben abstoßen.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh ganz überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,88 Prozent fester bei 183,78 Punkten. Besonders deutliche Zugewinne waren beim Taipei TWSE (+1,34%) in Taiwan zu beobachten. Gegen den Trend neigte der chinesische CSI 300 (-0,78%) zur Schwäche. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,17 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (19.173) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die finalen Oktober-Verbraucherpreisdaten für die Eurozone sowie auf die US-Daten zu den Baubeginnen und Baugenehmigungen. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Thyssenkrupp und Walmart. Rheinmetall, Nestle und Qualcomm veranstalten Kapitalmarkttage.