Nächste Unterstützungen:

19.092-19.150

19.000-19.045

18.839

Nächste Widerstände:

19.232

19.274-19.308

19.340

Gegenüber den beiden Vortagen ergibt sich keine Veränderung in der übergeordneten Ausgangslage. Der Index kann in der Schlusskursbetrachtung bislang die am Donnerstag zurückeroberte und weiter steigende50-Tage-Linie verteidigen. Auf der Oberseite wirkt die fallende 20-Tage-Linie deckelnd. Ein nachhaltiger Ausbruch aus dieser „Einkeilung“ per Tagesschluss dürfte die Vorgabe für den nächsten Bewegungsimpuls liefern. Heute lassen sich nächste Widerstandsthemen bei 19.232 Punkten und 19.274-19.308 Punkten ausmachen. Darüber würde der Zielbereich 19.340-19.382 Punkte aktiviert. Darüber (Tagesschlusskursbasis) würde schließlich die mittelfristig kritische Widerstandszone bei aktuell 19.547-19.584 Punkten in den Blick rücken. Unterstützt ist der Index aktuell bei 19.092-19.150 Punkten. Darunter (Stundenschlusskursbasis) wären zunächst weiter sinkende Notierungen in Richtung 19.000-19.045 Punkte und eventuell 18.839 Punkte zu favorisieren.