Die Aktie von Thyssenkrupp (WKN: 750000) weist einen intakten langfristigen Abwärtstrend auf. Zuletzt startete sie ausgehend vom im September bei 2,77 EUR verzeichneten Allzeittief einen mittelfristigen Erholungstrend. Das Volumenverhalten gestaltet sich hierbei bestätigend für die Vorherrschaft der Bullen in diesem Zeitfenster. Im gestrigen Handel formte der Anteilsschein in Reaktion auf positiv aufgenommene Geschäftszahlen eine lange bullishe Tageskerze und verbuchte ein 4-Monats-Hoch. Der charttechnische Fokus richtet sich nun auf die erreichte Ziel- und Widerstandszone 3,83/3,85 EUR sowie auf die fallende 200-Tage-Linie bei aktuell 4,03 EUR. Gelänge hier ein nachhaltiger Durchbruch, würde sich das mittelfristige Chartbild weiter aufhellen mit möglichen Ausdehnungszielen bei 4,17 EUR, 4,28-4,43 EUR und 4,50/4,56 EUR. Mit Blick auf die Unterseite verfügt die Notierung über nächste Supportbereiche bei 3,62 EUR und 3,33-3,44 EUR. Ein Tagesschluss unterhalb der letztgenannten Zone oder ein Intraday-Rutsch unter das letzte Reaktionstief bei 3,23 EUR würden das derzeit bullishe Bias zerstören und Abwärtsrisiken in Richtung 3,09 EUR und 2,77 EUR in den Vordergrund rücken.