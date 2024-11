Diese Analyse wurde am 20.11.2024 um 08:16 Uhr erstellt.

Der DAX rutschte gestern ausgehend vom in der ersten Stunde markierten Tageshoch bei 19.212 Punkten in zwei Wellen bis auf ein am Nachmittag verbuchtes 2-Monats-Tief bei 18.813 Punkten. Die damit verbundene geringfügige Unterschreitung des bisherigen Korrekturtiefs bei 18.839 Punkten erwies sich als Fehlausbruch und somit als Bärenfalle. Der Index erholte sich im späten Geschäft schwungvoll bis auf 19.060 Punkte.