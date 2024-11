Die SAP-Aktie (WKN: 716460) bewegt sich ausgehend vom im September 2022 bei 79,58 EUR verzeichneten 6-Jahres-Tief in einem intakten Aufwärtstrend. Das DAX-Schwergewicht konnte im laufenden Jahr bislang um rund 61 Prozent zulegen. Zuletzt ging das Papier der Walldorfer Softwareschmiede unterhalb des am 29. Oktober bei 224,60 EUR verzeichneten Rekordhochs in den Konsolidierungsmodus über. Die dabei oberhalb von 212,60 EUR etablierte Handelsspanne wurde schließlich im gestrigen Handel mit einem neuen Rekordhoch (224,70 EUR) nach oben verlassen. Vom Ausmaß her kann der Ausbruch zwar noch nicht als nachhaltig qualifiziert werden, doch wurde der Aufwärtstrend per Schlusskurs in allen Zeitebenen bestätigt. In der kurzen Frist bleibt die Perspektive bullish, solange der Support bei 219,34-220,70 EUR nicht per Tagesschluss unterboten wird. Darunter wäre derweil eine zeitliche Ausdehnung der mittelfristigen Konsolidierung mit möglichen Auffangbereichen bei 215,35 EUR und 211,32-212,60 EUR zu favorisieren. Mit Blick auf die Oberseite lassen sich nächste potenzielle Ziele bei 227,86/229,18 EUR, 232,02 EUR und 236,60 EUR ableiten.