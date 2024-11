Am deutschen Aktienmarkt bot sich am Donnerstag ein uneinheitliches Bild. Der DAX schloss 0,74 Prozent fester bei 19.146 Punkten. Der TecDAX legte um 0,34 Prozent zu. Für den MDAX der mittelgroßen Werte ging es derweil um 0,52 Prozent auf ein Mehrwochentief abwärts. In den drei genannten Indizes gab es 45 Gewinner und 54 Zähler. Das Abwärtsvolumen überwog mit 56 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sackte um 1,35 Punkte auf 17,05 Zähler ab. Stark gesucht waren mit Blick auf die Sektorenperformance Versicherungswerte (+2,01%) nach positiv aufgenommenen neuen Mittelfristzielen von Zurich Insurance im Rahmen eines Investorentages. Ebenfalls fest im Markt lagen Softwareaktien (+1,72%). Schwächste Sektoren waren Medien (-4,68%) und Automobilwerte (-0,59%). Die obersten Plätze im DAX-Tableau nahmen Siemens Energy (+3,62%), Qiagen (+3,55%), Hannover Rück (+2,55%), Allianz (+2,03%) und Munich Re (+1,92%) ein. Kellerkinder waren Vortagesgewinner Brenntag (-2,26%) sowie Porsche AG (-1,92%) und Continental (-1,51%).

An der Wall Street zog der Dow Jones Industrial um 1,06 Prozent auf 43.870 Punkte an. Der technologielastige Nasdaq 100 verbesserte sich um 0,36 Prozent auf 20.741 Zähler. 77 Prozent der Werte an der NYSE konnten Zugewinne verbuchen. Das Aufwärtsvolumen betrug 78 Prozent. 242 neuen 52-Wochen-Hochs standen 52 Tiefs gegenüber. Am Devisenmarkt war der Yen stark gesucht, während der Euro auf breiter Front abwertete. EUR/USD sank gegen Ende des New Yorker Handels um 0,60 Prozent auf ein Jahrestief bei 1,0480 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries kletterte um zwei Basispunkte auf 4,43 Prozent und verblieb damit in der Mitte der Handelsspanne der vergangenen Tage. Gold verteuerte sich an der Comex um 0,79 Prozent auf ein 8-Tages-Hoch bei 2.673 USD. Der Preis für WTI-Öl stieg um 2,11 Prozent auf ebenfalls ein 8-Tages-Hoch bei 70,20 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,31 Prozent fester bei 182,61 Punkten. Deutliche Aufschläge verbuchten der japanische Nikkei 225 (+0,68%) und der koreanische Kospi (+0,88%). Gegen den Trend schwächelten der chinesische CSI 300 (-3,10%) und der Hang Seng Index (-2,26%) in Hongkong. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,10 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (19.206) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick vor allem auf die deutschen BIP-Daten für Q3 sowie auf die von S&P Global erhobenen Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone und die USA.