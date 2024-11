Die Aktie des Online-Modehändlers Zalando (WKN: ZAL111) hatte unterhalb des im Jahr 2021 bei 105,90 EUR markierten Allzeithochs eine große bearishe Trendwende vollzogen. Der Abschwung schickte die Notierung bis auf ein im Januar dieses Jahres verzeichnetes Allzeittief bei 15,95 EUR. Im Anschluss konnte sie einen weiterhin intakten Aufwärtstrend etablieren. Zuletzt leitete der Anteilsschein unterhalb des im Oktober gesehenen Verlaufshochs (30,82 EUR) eine Korrekturphase ein, die ihn zurück auf das 50%-Retracement der letzten Impulswelle führte. Ausgehend vom Reaktionstief bei 25,79 EUR strebt der Wert wieder nordwärts. Am Freitag kam es dabei zu einem bullishen Anschlusssignal. Die Preiskurve befreite sich begleitet von hohem Volumen aus einer neun Handelstage andauernden Stauzone und eroberte die steigende 50-Tage-Linie dynamisch zurück. Mit dem Tageshoch erreichte sie beinahe das 78,6%-Fibonacci-Retracement (29,74 EUR) des korrektiven Abschwungs. Eine Verschnaufpause würde an dieser Stelle nicht überraschen. Mögliche Rücksetzer in Richtung 28,20-28,35 EUR gefährden das bullishe Bild im kurzfristigen Zeitfenster nicht. Bearishe Signale mit Zielrichtung 25,79-25,89 EUR entstünden mit einem Tagesschluss unter der Supportzone bei 27,50-27,94 EUR sowie mit einem Intraday-Rutsch unter 26,78 EUR. Oberhalb von 29,74 EUR würden die nächsten aktiven potenziellen Kursziele bei 30,26 EUR, 30,82 EUR und 31,96-32,84 EUR in den charttechnischen Fokus rücken. Die nachhaltige Überwindung der letztgenannten Zone würde das langfristige Chartbild weiter aufhellen.