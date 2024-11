Die Aktie des Kochboxen-Anbieters HelloFresh (WKN: A16140) war im Rahmen einer dynamischen mehrjährigen Hausse bis auf ein Allzeithoch bei 97,50 EUR gestiegen. Die beiden Kursspitzen im August und November 2021 bildeten anschließend den Ausgangspunkt für eine große Trendwende in Gestalt eines Doppeltops. Seither dominierten die Bären das übergeordnete Kursgeschehen. Bis auf ein am 28. Juni bei 4,42 EUR verbuchtes Rekordtief drückten sie die Notierung. Der dort initiierte mittelfristige Aufwärtstrend ist intakt und beförderte den Anteilsschein in der Spitze bis auf ein am 13. November gesehenes 8-Monats-Hoch bei 11,76 EUR, bevor zuletzt ein dreiwelliger Rücksetzer startete. Im gestrigen Handel meldeten sich die Bullen zurück und katapultierten die Preiskurve schwungvoll und begleitet von hohem Volumen über die 20-Tage-Linie und in unmittelbare Rufweite zum jüngsten Rallyhoch. Die am Vortag geformte bullishe Harami-Kerze wurde mit einer langen bullishen Tageskerze bestätigt. Ein prozyklisches Anschlusssignal entstünde nun mit einem Tagesschluss oberhalb von 11,76 EUR. Mögliche nächste Ausdehnungsziele und Widerstände lassen sich im Erfolgsfall bei 12,18/12,35 EUR, 12,72 EUR und 13,77 EUR ausmachen. Ein Tagesschluss unter 10,69 EUR sowie ein Intraday-Rutsch unter 10,20 EUR würden das derzeit bullishe Setup im kurzfristigen Zeitfenster negieren. In diesem Fall könnte sich die Korrektur zunächst in Richtung 9,71-9,90 EUR und eventuell 7,80-8,45 EUR ausdehnen.