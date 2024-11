Die Aktie der Deutschen Telekom (WKN: 555750) etablierte ausgehend vom im März 2020 bei 10,41 EUR markierten 6-Jahres-Tief einen langfristigen Aufwärtstrend. Sie gehört derzeit zu den Werten mit der höchsten relativen Stärke am deutschen Aktienmarkt. Seit Jahresbeginn konnte der Anteilsschein bereits um rund 37 Prozent (DAX: 15%) zulegen. Zuletzt verzeichnete er im gestrigen Handel ein 23-Jahres-Hoch bei 29,94 EUR. Er erreichte damit eine relevante Ziel- und Widerstandszone bei aktuell 28,87-30,16 EUR. Deren Überwindung könnte die Rally zunächst in Richtung 30,77-31,00 EUR ausdehnen. Mit Blick auf die extrem überkaufte Situation in den markttechnischen Indikatoren auf Basis des Wochencharts und Tagescharts muss derweil ein erhöhtes Risiko für ein zeitnahes Einsetzen einer ausgeprägten Verschnaufpause oder einer deutlicheren Abwärtskorrektur eingeplant werden. Entsprechend sollten die Stops bestehender Long-Positionen zur Gewinnsicherung engmaschig nachgezogen werden. Mögliche Rücksetzer würden auf potenzielle nächste Auffangbereiche bei 29,11 EUR und 28,42-28,68 EUR treffen. Eine Verletzung der letztgenannten Zone per Tagesschluss würde ein erstes preisliches Indiz für den Start einer ausgedehnten Schwächephase liefern. In diesem Fall würde sich der charttechnische Fokus auf nächste Unterstützungsthemen bei 28,17 EUR und 27,66 EUR richten.