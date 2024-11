Die Aktie von Hugo Boss (WKN: A1PHFF) hatte im Juli 2023 ein 5-Jahres-Hoch bei 75,76 EUR ausgebildet und bewegt sich hiervon ausgehend in einem intakten und dynamischen übergeordneten Abwärtstrend. Zuletzt verbuchte sie am 10. September dieses Jahres ein 3-Jahres-Tief bei 32,66 EUR. Nach einer hiervon ausgehenden mehrwöchigen technischen Erholung, der noch unterhalb der fallenden 200-Tage-Linie die Kraft ausging, meldeten sich die Bären in den vergangenen Tagen vehement zurück. Der gestrige von sehr hohem Volumen begleitete Abverkauf (-8,51%) führte die Notierung wieder bis auf unmittelbare Rufweite zum September-Tief zurück. Angesichts der überverkauften Lage in den markttechnischen Indikatoren erscheint ein anstehender Stabilisierungsversuch oder eine technische Erholung plausibel. Ein erstes preisliches Indiz hierfür wäre ein Tagesschluss über 33,70 EUR. Mögliche Erholungsziele liegen im Erfolgsfall bei 34,65-35,95 EUR und 37,83 EUR. Solange kein Anstieg über die massive Barriere bei 38,37-41,28 EUR gelingt, bleiben die Bären übergeordnet klar im Vorteil. Prozyklische Anschlusssignale auf der Unterseite entstünden mit Tagesschlusskursen unterhalb von 32,66 EUR und 31,66 EUR. Darunter liegen mögliche nächste Ausdehnungsziele bei 29,52 EUR, 28,05/28,25 EUR und 25,30/25,53 EUR.