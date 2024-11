Am deutschen Aktienmarkt überwogen am Donnerstag bei dünnen Umsätzen die positiven Vorzeichen. Aufgrund des Thanksgiving-Feiertages in den USA blieben Impulse von der Wall Street aus. Stützend für das Anlegersentiment wirkten schwächer als erwartet hereingekommene Inflationsdaten aus Deutschland sowie eine Beruhigung der Situation am französischen Anleihemarkt. Der DAX schloss 0,85 Prozent fester bei 19.426 Punkten. MDAX und TecDAX rückten um 0,15 respektive 0,18 Prozent vor. In den drei genannten Indizes gab es 67 Gewinner und 32 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 81 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sank um 0,71 Punkte auf 15,13 Zähler und unterschritt damit die zuletzt stützende und weiterhin steigende 200-Tage-Linie. Mit Blick auf die Sektorenperformance waren Industriewerte (+1,95%) und Versorger (+1,78%) am stärksten gesucht. Am schwächsten tendierte der Technologiesektor (-0,38%). Airbus haussierte an der DAX-Spitze um 4,15 Prozent und überquerte damit die 200-Tage-Linie. Kurstreibend wirkte die Nachricht, dass der Flugzeughersteller von CFM Triebwerke geliefert bekommt. Analysten der US-Bank Jefferies äußerten sich daher zuversichtlich, dass Airbus nun sein Auslieferungsziel für 2024 erreichen könne. EUR/USD notierte am Abend 0,10 Prozent tiefer bei 1,0557 USD. Der Spotpreis für Gold lag 0,16 Prozent höher bei 2.638 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,18 Prozent fester bei 183,47 Punkten. Der Yen wertete nach stärker als erwartet ausgefallenen Inflationsdaten aus dem Großraum Tokio gegenüber dem US-Dollar um rund 1 Prozent auf. Es wird im Schnitt erwartet, dass die Bank of Japan auf ihrer Dezember-Sitzung den Leitzins um 15 Basispunkte anheben wird. Der Nikkei 225 (-0,47%) sowie der koreanische Kospi (-1,94%) orientierten sich abwärts. Deutliche Zugewinne waren beim chinesischen CSI 300 (+1,45%) sowie beim Hang Seng Index (+0,25%) in Hongkong zu beobachten. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,26 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (19.411) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Verbraucherpreisdaten (11.00 Uhr) für die Eurozone. Die Konsensschätzung lautet auf einen Anstieg der Kern-Teuerungsrate im November von zuvor 2,7 Prozent auf 2,8 Prozent. Unternehmensseitig könnten sich Impulse vom Strategieupdate bei MTU Aero Engines ergeben. Delivery Hero steht mit der erfolgten Bekanntgabe des IPO-Preises der Nahost-Tochter Talabat (1,60 Dirham) am oberen Ende der anvisierten Spanne im Anlegerfokus. Talabat-Aktien werden ab dem 10. Dezember an der Börse in Dubai gehandelt.