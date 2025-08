Die Aktie der KION Group (WKN: KGX888) hatte im November 2021 ein Rekordhoch bei 103,70 EUR verzeichnet. Der anschließende Kursrutsch schickte sie bis zum September 2022 auf ein Allzeittief bei 18,66 EUR. Es folgten eine dreiwellige Erholungsrally bis auf im März 2024 gesehene 51,68 EUR sowie eine ebenfalls dreiwellige Abwärtskorrektur. Mit dem dynamischen Kursanstieg vom am 7. April 2025 markierten Korrekturtief bei 28,00 EUR konnte der Anteilsschein alle relevanten gleitenden Durchschnittslinien zurückerobern und zuletzt am 10. Juli ein 3-Jahres-Hoch bei 55,35 EUR verbuchen. Seither etablierte der Wert eine Trading-Range innerhalb der sich das technische Bias neutral darstellt. Ein signifikanter Tagesschluss oberhalb von 55,35 EUR würde nun ein bullishes Anschlusssignal senden und potenzielle nächste Ausdehnungsziele bei 56,75/57,32 EUR, 58,53 EUR und 60,22-61,18 EUR in den Blick rücken. Mit einem nachhaltigen Rutsch unter den Support bei 50,20 EUR wäre derweil der Übergang in eine Korrekturphase zu favorisieren. In diesem Fall lauten plausible Korrekturziele 47,02-48,11 EUR, 46,02/46,06 EUR und 44,32-45,05 EUR. Darunter käme es zu einer Eintrübung des mittelfristigen Chartbildes.