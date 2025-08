Am deutschen Aktienmarkt überwogen am Donnerstag den zweiten Tag in Folge klar die negativen Vorzeichen. Der DAX gab um 0,81 Prozent auf 24.065 Punkte nach. Der TecDAX büßte 1,44 Prozent ein. Gegen den Trend konnte der MDAX der mittelgroßen Werte um 0,21 Prozent zulegen. In den drei genannten Indizes gab es 31 Gewinner und 66 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 69 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sprang um 0,85 Punkte auf 17,87 Zähler. Mit Blick auf die Sektorenperformance konnten sich vor allem Versicherungen (+0,47%) und Banken (+0,18%) gegen den Negativtrend stemmen. Die deutlichsten Abgaben auf der Sektorenebene waren bei Technologietiteln (-3,40%) und Konsumwerten (-2,18%) zu beobachten. Nach positiv aufgenommenen Quartalszahlen konnte die Aktie von Heidelberg Materials (+1,76%) den Spitzenplatz im Leitindex DAX einnehmen. Ebenfalls stark im Markt lagen Symrise (+1,71%) und Porsche AG (+1,39%). Am unteren Ende des Indextableaus rangierten nachrichtenlos Siemens Healthineers (-4,43%), Zalando (-4,21%) und adidas (-3,92%).

An der Wall Street fiel der Dow bis zur Schlussglocke um 0,74 Prozent auf 44.131 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es nach zwischenzeitlicher Markierung eines Rekordhochs um 0,55 Prozent abwärts auf 23.218 Zähler. 58 Prozent der Werte notierten an der NYSE im negativen Terrain. Das Abwärtsvolumen betrug 64 Prozent. 97 neuen 52-Wochen-Hochs standen 69 Tiefs gegenüber. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,21 Prozent fester bei 1,1428 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries verharrte bei 4,38 Prozent und damit exakt auf ihrer 200-Tage-Linie. WTI-Öl verbilligte sich um 1,29 Prozent auf 69,10 USD. Gold gab an der Comex um 0,16 Prozent auf 3.291 USD nach.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der schwachen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,53 Prozent tiefer bei 204,13 Punkten. Besonders kräftige Abschläge waren beim koreanischen Kospi (-3,86%) zu beobachten. Der chinesische Caixin-Industrie-PMI für den Juli sank von zuvor 50,4 auf 49,5 Punkte und damit in den kontraktiven Bereich. Die Konsensschätzung hatte bei 50,2 Punkten gelegen. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,28 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (23.855) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Fokus von der Makroseite klar auf die US-Arbeitsmarktdaten (NFP) für den Juli. Daneben könnten sich Impulse von den Verbraucherpreisdaten aus der Eurozone sowie von den Industrie-Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone und die USA und den Verbraucherstimmungsindex der University of Michigan ergeben. Die Börse in der Schweiz bleibt feiertagsbedingt geschlossen. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Daimler Truck, Evonik Industries, AXA, Erste Group Bank, Engie, Nintendo, Linde, Exxon Mobil, Chevron, Moderna, Regeneron Pharmaceuticals und Colgate-Palmolive. Bereits gestern nach der Schlussglocke an der Wall Street hatten Amazon (nachbörslich: -6,62%), Apple (nachbörslich: +2,42%), Coinbase Global (nachbörslich: -9,20%), MicroStrategy (nachbörslich: -1,33%) und First Solar (nachbörslich: +4,53%) ihre Bilanzen vorgelegt. Nach Xetra-Schluss senkten Cancom und SFC Energy ihre Jahresprognosen, was die Aktien im nachbörslichen Handel massiv unter Druck brachte. Die Aktie von Daimler Truck rutschte nachbörslich nach der Senkung der Margenprognose um rund 4 Prozent ab.