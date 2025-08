Die Aktie von Bilfinger SE (WKN: 590900) hatte nach einem Bärenmarkt im März 2020 ein Dekadentief bei 12,64 EUR markiert. Darüber gelang ihr eine mehrjährige Bodenbildung sowie die Etablierung eines primären Aufwärtstrends. Zuletzt hatte der Wert das aus dem Jahr 2014 stammende Rekordhoch bei 93,05 EUR erreicht und marginal überboten. Nachhaltige neue Kaufimpulse blieben jedoch aus. Stattdessen schwenkte die Preiskurve in eine Seitwärtskonsolidierung unterhalb der neuen historischen Bestmarke bei 97,35 EUR ein. Mit dem am Freitag erfolgten Rutsch unter die zuvor stützende 20-Tage-Linie droht aus der Konsolidierung eine deutlichere Abwärtskorrektur zu werden. Bestätigt würde dieses Szenario unterhalb des Konsolidierungstiefs bei 89,75 EUR. In diesem Fall würde ein weitergehender Rutsch in Richtung des Ziel- und Supportclusters bei derzeit 83,95-86,53 EUR und möglicherweise 82,15 EUR (100%-Projektion der aktuellen Konsolidierungsspanne) nicht überraschen. Erst darunter käme es zu einer Eintrübung auch des mittelfristigen Chartbildes. Mit einem Tagesschluss über 97,35 EUR entstünde derweil ein prozyklisches bullishes Anschlusssignal mit möglichen nächsten Ausdehnungszielen bei 99,42/100,25 EUR und 102,05 EUR. Das Unternehmen wird am 14. August seine Quartalszahlen präsentieren.