Nächste Unterstützungen:

23.381-23.392

23.329

23.267

Nächste Widerstände:

23.550

23.629

23.783

Die aktuell extrem überverkaufte Situation auf Basis des Stundencharts am relevanten Support könnte heute den Weg für eine technische Gegenbewegung ebnen. Mögliche Erholungsziele und nächste Hürden liegen bei 23.550 Punkten, 23.629 Punkten und 23.783 Punkten. Zur signifikanten Aufhellung der kurzfristigen Ausgangslage müssten die Bullen die beiden bedeutenderen Barrieren bei aktuell 23.922-24.040 Punkten und 24.146-24.208 Punkten nachhaltig aus dem Weg räumen. Eine Verletzung des derzeitigen Supports bei 23.381-23.392 Punkten per Stundenschluss würde derweil ein bearishes Anschlusssignal generieren und nächste potenzielle Ausdehnungsziele bei 32.329 Punkten, 23.267 Punkten und 23.053-23.122 Punkten in den Blick rücken.