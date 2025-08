Die Hensoldt-Aktie (WKN: HAG000) weist einen intakten langfristigen Aufwärtstrend auf und verfügt dabei über deutliche relative Stärke zum Gesamtmarkt. Auf Jahressicht konnte sie um rund 192 Prozent zulegen. Zuletzt schwenkte sie unterhalb des am 5. Juni bei 108,90 EUR markierten Rekordhochs in eine Seitwärtskorrektur ein. Mit Blick auf das kurzfristige Bild konsolidiert der Wert derzeit unterhalb der unterschrittenen 50-Tage-Linie. Das technische Bias gestaltet sich auch in diesem Zeitfenster neutral. Gelingt dem Anteilsschein jedoch in den kommenden Tagen kein Anstieg über die aktuelle Widerstandszone 96,57-99,22 EUR per Tagesschluss, sollte eine Ausdehnung der vorausgegangenen Schwächephase in Richtung zunächst 81,00-86,00 EUR fest eingeplant werden. Dort befinden sich unter anderem das Hoch vom März sowie die steigende 100-Tage-Linie. Bestätigungen für dieses Szenario wären in einem Tagesschluss unter 91,40 EUR sowie in einem Intraday-Rutsch unter 89,65 EUR zu sehen. Oberhalb von 99,22 EUR wäre derweil ein nochmaliger zeitnaher Vorstoß in Richtung 107,00-108,90 EUR zu favorisieren. Erst mit einem nachhaltigen Break über die letztgenannte Zone per Tagesschluss entstünde ein prozyklisches Signal für eine Fortsetzung des dominanten Haussetrends mit einem möglichen nächsten Zielbereich bei 115,13-117,65 EUR. Weitere potenzielle Ausdehnungsziele lauten im Erfolgsfall 123,05 EUR und 131,80 EUR.