Der deutsche Aktienmarkt konnte zum Wochenstart deutliche Zugewinne verbuchen. Ein stark gefallener Sentix-Konjunkturindex im August wirkte sich nicht auf das Kursgeschehen aus. Der DAX schloss 1,42 Prozent fester bei 23.758 Punkten. MDAX und TecDAX legten um 0,78 respektive 0,31 Prozent zu. In den drei genannten Indizes gab es 73 Gewinner und 24 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 67 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sackte um 2,12 Punkte auf 19,89 Zähler ab. Mit Blick auf die Sektorenperformance waren Banken (+3,92%) nach dem jüngsten Stresstest der Europäischen Bankenaufsicht sowie Versicherungen (+2,93%) am stärksten gesucht. Schwach präsentierten sich derweil die Sektoren Pharma & HealthCare (-0,32%) und Technologie (-0,27%). Commerzbank haussierte an der DAX-Spitze um 5,03 Prozent. Bayer sank am Indexende um 2,22 Prozent.

An der Wall Street verbesserte sich der Dow nach dem erfolgreichen Test der 50-Tage-Linie vom Freitag um 1,34 Prozent auf 44.174 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 sprang um 1,87 Prozent nach oben auf 23.189 Zähler. 79 Prozent der Werte an der NYSE verbuchten grüne Vorzeichen. Das Aufwärtsvolumen lag ebenfalls bei 79 Prozent. 73 neuen 52-Wochen-Hochs standen 33 Tiefs gegenüber. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,16 Prozent tiefer bei 1,1568 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries gab um drei Basispunkte auf ein 3-Monats-Tief bei 4,20 Prozent nach. Gold verteuerte sich an der Comex um 0,88 Prozent auf 3.430 USD. Der Preis für WTI-Öl sank nach der Ankündigung einer Produktionssteigerung seitens der Allianz OPEC+ um 1,84 Prozent auf 66,09 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,58 Prozent fester bei 206,04 Punkten. Besonders deutliche Zugewinne wiesen der koreanische Kospi (+1,42%) und der taiwanesische Taipei TWSE (+1,04%) auf. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,21 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (23.845) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Servicesektor-Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone, Großbritannien und den USA. Daneben sind die Erzeugerpreisdaten aus der Eurozone sowie die US-Handelsbilanz von Interesse. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von DHL Group, FMC, Continental, Infineon, Aurubis, Fraport, Hugo Boss, BP, Diageo, DuPont, Caterpillar und Pfizer. Nach US-Börsenschluss liefern Qiagen, Supermicro, Amgen und News Corp ihre Bilanzen ab. Nach der gestrigen Schlussglocke konnte Palantir (nachbörslich: +4,47%) mit seinen Geschäftszahlen überzeugen. Gerresheimer steht mit der gestern Abend verkündeten Entscheidung, den Geschäftsbereich Moulded-Glass auszugliedern und zu verkaufen im Fokus. Die Aktie konnte auf Tradegate deutlich zulegen und notierte zuletzt bei 44,78 EUR (Xetra-Schluss: 42,42 EUR).