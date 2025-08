Die Aktie von Scout24 (WKN: A12DM8) weist einen intakten langfristigen Aufwärtstrend auf. Auf Sicht der vergangenen zwölf Monate konnte sie um rund 70 Prozent zulegen und wird bereits von manchen Analysten als ein möglicher DAX-Aufstiegskandidat gehandelt. Mit Blick auf das mittelfristige Chartbild etablierte der Wert eine Trading-Range unterhalb des am 24. Juli bei 122,80 EUR markierten Rekordhochs und oberhalb des Reaktionstiefs vom 2. Juli bei 113,20 EUR. In Reaktion auf veröffentlichte Geschäftszahlen und eine Anhebung des Ausblicks näherte sich das Papier im gestrigen Handel der oberen Range-Begrenzung bis auf unmittelbare Rufweite an, bevor Gewinnmitnahmen das Tagesplus auf 0,76 Prozent reduzierten. Die technische Ausgangslage ist in der kurzen Frist noch neutral. Mit einem signifikanten Tagesschluss oberhalb von 122,80 EUR entstünde ein bullishes Anschlusssignal mit mittelfristigen Chancen in Richtung 132,40/134,29 EUR und potenziellen Zwischenzielen bei 125,09 EUR, 126,47 EUR und 128,73 EUR. Ein nachhaltiger Rutsch unter 113,20 EUR würde derweil für eine Ausdehnung der Korrekturphase mit möglichen nächsten Auffangbereichen bei 110,86-111,19 EUR, 109,00 EUR, 107,27 EUR und aktuell 99,81-104,00 EUR (kritischer übergeordneter Support) sprechen.