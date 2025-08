Am deutschen Aktienmarkt überwogen am Dienstag gestützt von der Erwartung sinkender Leitzinsen in den USA die positiven Vorzeichen. Der DAX zog um 0,37 Prozent auf 23.846 Punkte an. MDAX und TecDAX legten um 0,89 beziehungsweise 0,74 Prozent zu. In den drei genannten Indizes gab es 68 Gewinner und 33 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag indes bei 51 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sank um 0,37 Punkte auf 19,52 Zähler. Stärkste Sektoren waren Technologie (+3,95%) und Automobile (+1,46%). Am schwächsten tendierten Banken (-2,29%) und Finanzdienstleister (-0,32%). Infineon sprang nach positiv aufgenommenen Geschäftszahlen um 4,58 Prozent nach oben und belegte damit die DAX-Spitze. Commerzbank (-5,99%) litt als Schlusslicht unter Gewinnmitnahmen vor den heutigen Quartalszahlen.

An der Wall Street gab der Dow um 0,14 Prozent auf 44.112 Punkte nach. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 sank um 0,73 Prozent auf 23.019 Zähler. 55 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen lag bei 51 Prozent. 85 neuen 52-Wochen-Hochs standen 41 Tiefs gegenüber. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels nahezu unverändert bei 1,1574 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries verbesserte sich um zwei Basispunkte auf 4,22 Prozent. Gold handelte an der Comex 0,21 Prozent fester bei 3.434 USD. WTI-Öl verbilligte sich um 1,67 Prozent auf 65,18 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,13 Prozent fester bei 206,59 Punkten. Die indische Notenbank RBI ließ wie überwiegend erwartet ihren Leitzins bei 5,50 Prozent. Der indische Nifty Index sank um 0,21 Prozent. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,26 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (24.025) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Juni-Daten zum deutschen Auftragseingang. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Fresenius SE, Commerzbank, Siemens Energy, Bayer, Novo Nordisk, Walt Disney, McDonald’s, Uber, Schaeffler, Kontron, Generali, Glencore und Freenet. Bereits gestern Abend veröffentlichten Zalando, Beiersdorf und Qiagen ihre Quartalszahlen. Die Zalando-Aktie reagierte nachbörslich mit einem Plus von rund 7 Prozent, während Beiersdorf rund 1,9 Prozent nachgab. AMD (nachbörslich: -6,34%) und Supermicro (nachbörslich: -16,29%) lieferten gestern nach der Schlussglocke an der Wall Street ihre Bilanzen ab.