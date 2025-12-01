Silber - Fortsetzung der Rally
Diese Analyse wurde am um Uhr erstellt.
Der Silberpreis weist in allen Zeitebenen einen intakten und dynamischen Aufwärtstrend auf. Auf Sicht der vergangenen zwölf Monate konnte er um rund 86 % zulegen. Zuletzt hatte er ab Oktober im Dunstkreis der historischen Kursspitzen aus den Jahren 1980 und 2011 eine Seitwärtskorrektur durchlaufen. Am Freitag brach die Preiskurve schließlich aus der etablierten Range nach oben aus und triggerte damit ein bullishes Anschlusssignal. Im heutigen asiatischen Handel starteten nach dem Markieren eines neuen Rekordhochs bei 57,84 USD moderate Gewinnmitnahmen. Mögliche Rücksetzer in Richtung der Supportzone 53,22-54,48 USD gefährden den laufenden Aufwärtsimpuls nicht. Ein nachhaltiger Rutsch unter 52,57 USD sowie unter die steigende 20-Tage-Linie bei aktuell 51,22 USD würden derweil Warnsignale für einen erneuten Schwenk in eine Korrekturphase liefern. Deutlicher eintrüben würde sich das mittelfristige Bild unter 48,60 USD sowie 45,52 USD. Mit Blick auf die Oberseite richtet sich der charttechnische Fokus oberhalb der Marke von 57,90 USD auf mögliche nächste Ausdehnungsziele bei 60,00-60,16 USD und 63,44/64,35 USD.
Produktideen
|
Silber (Spotpreis)
|
BEST Turbo
|
BEST Turbo
|
Typ
|
Call
|
Put
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
40,4725 USD
|
66,9250 USD
|
Barriere
|
40,4725 USD
|
66,9250 USD
|
Hebel
|
3,5
|
5,3
|
Preis*
|
13,82 EUR
|
9,17 EUR
*Indikativ
Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform. Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.
Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Informationen hinsichtlich der Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten sowie Angaben zu vorherigen Empfehlungen sind über die Rechtlichen Hinweise erhältlich.