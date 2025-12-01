DAX - Reversal am Retracement
am
Der DAX konnte seine Rally am Freitag bis auf ein im späten Geschäft verbuchtes 9-Tages-Hoch bei 23.884 Punkten fortsetzen. Am dort befindlichen 61,8%-Fibonacci-Retracement der vorausgegangenen Abwärtswelle setzten Gewinnmitnahmen ein.
Nächste Unterstützungen:
- 23.692-23.735
- 23.662
- 23.594
Nächste Widerstände:
- 23.866-23.884
- 23.928-24.041
- 24.088/24.121
Für eine zeitliche und preisliche Ausdehnung der Verschnaufpause sprechen die markttechnischen Indikatoren auf Basis des Stundencharts. Nächste mögliche Auffangbereiche liegen bei 23.692-23.735 Punkten und 23.662 Punkten. Darunter wäre eine deutlichere Abwärtskorrektur einzuplanen mit potenziellen nächsten Zielen bei 23.594 Punkten und 23.445-23.525 Punkten. Ein Anstieg über die aktuelle Barriere bei 23.866-23.884 Punkten per Stundenschluss würde ein bullishes Anschlusssignal mit Ziel 23.928-24.041 Punkte generieren.
Produktideen
Long Strategien
|
DAX
|
Unlimited Turbo
|
BEST Turbo
|
Faktor
|
Typ
|
Call
|
Call
|
Long
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
19.002,5377 P.
|
22.114,6738 P.
|
–
|
Barriere
|
19.480,0000 P.
|
22.114,6738 P.
|
–
|
Hebel/Faktor*
|
4,9
|
13,5
|
10
|
Preis*
|
48,48 EUR
|
17,50 EUR
|
1,90 EUR
Short Strategien
|
DAX
|
Unlimited Turbo
|
BEST Turbo
|
Faktor
|
Typ
|
Put
|
Put
|
Short
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
28.139,6431 P.
|
25.362,2469 P.
|
–
|
Barriere
|
27.530,0000 P.
|
25.362,2469 P.
|
–
|
Hebel/Faktor*
|
5,6
|
15,6
|
10
|
Preis*
|
43,08 EUR
|
15,42 EUR
|
2,84 EUR
*Indikativ
Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform. Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.
Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Informationen hinsichtlich der Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten sowie Angaben zu vorherigen Empfehlungen sind über die Rechtlichen Hinweise erhältlich.