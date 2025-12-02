Zalando - Stabilisierung am Support
Die Aktie des Online-Modehändlers Zalando (WKN: ZAL111) hatte unterhalb des im Jahr 2021 bei 105,90 EUR markierten Allzeithochs eine große bearishe Trendwende vollzogen. Der Abschwung schickte die Notierung bis auf ein im Januar vergangenen Jahres verzeichnetes Allzeittief bei 15,95 EUR. Im Rahmen des dort gestarteten Aufwärtstrends konnte der Wert bis auf ein im Februar dieses Jahres bei 40,08 EUR verbuchtes 2-Jahres-Hoch vorstoßen. Hiervon ausgehend befindet er sich in einer ausgeprägten Abwärtskorrektur. Dabei erreichte die Preiskurve zuletzt eine bedeutende Supportzone, die sich aus mehreren Reaktionstiefs des Sommers 2024 sowie dem 78,6%-Fibonacci-Retracement (21,11 EUR) ergibt. Darüber zeigt der Anteilsschein nun eine Stabilisierung. Nächste Widerstände und potenzielle Erholungsziele liegen bei 23,97 EUR und 24,93-25,09 EUR. Darüber käme es zu einer Aufhellung auch des mittelfristigen Chartbildes. Zur Komplettierung eines übergeordneten Bodens bedarf es der nachhaltigen Überwindung der Widerstandszone bei aktuell 28,18/28,28 EUR, wo sich derzeit auch die fallende 200-Tage-Linie befindet. Eine Verletzung der Supportzone bei 20,77-21,75 EUR per Tagesschluss würde derweil das bullishe Szenario zerstören und eine unmittelbare Ausdehnung des mittelfristigen Abwärtstrends in Richtung 20,26 EUR und eventuell 19,50 EUR nahelegen.
