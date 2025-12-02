Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenstart von seiner schwachen Seite. Auf der Stimmung lasteten maue Konjunkturdaten aus China, der Eurozone und den USA. Der DAX verlor 1,04 Prozent auf 23.589 Punkte. MDAX und TecDAX sanken um 1,54 respektive 1,24 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 25 Gewinner und 76 Verlierer. Das Abwärtsvolumen betrug 70 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX kletterte um 0,48 Punkte auf 17,69 Zähler. Stärkste Sektoren waren Automobile (+1,22%) und Transport (+1,17%). Am schwächsten präsentierten sich Industriewerte (-2,57%) und Technologietitel (-2,44%). Im DAX belegten Mercedes-Benz (+1,57%), Zalando (+1,55%) und BMW (+1,52%) die obersten Plätze im Indextableau. Airbus sackte als Schlusslicht um 5,90 Prozent ab. Der Flugzeugbauer hat Probleme bei Maschinen der A320-Reihe festgestellt.

An der Wall Street büßte der Dow 0,90 Prozent auf 47.289 Punkte ein. Der technologielastige Nasdaq 100 sank um 0,36 Prozent auf 25.343 Zähler. 63 Prozent der Werte an der NYSE mussten Verluste hinnehmen. Das Abwärtsvolumen lag bei 62 Prozent. 90 neuen 52-Wochen-Hochs standen 15 Tiefs gegenüber. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,09 Prozent fester bei 1,1609 USD. Bitcoin (-6,00%) und Ethereum (-9,31%) setzten gegenüber dem Greenback ihren Abverkauf fort. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries stieg um sieben Basispunkte auf 4,09 Prozent. Gold verteuerte sich an der Comex um 0,44 Prozent auf 4.274 USD. WTI-Öl stieg um 1,64 Prozent auf 59,51 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,19 Prozent fester bei 223,20 Punkten. Deutlichere Zugewinne waren beim koreanischen Kospi (+1,67%) und beim taiwanesischen Taipei TWSE (+0,81%) zu beobachten. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,09 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (23.636) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Verbraucherpreisdaten für die Eurozone. Unternehmensseitig veranstaltet Bilfinger einen Kapitalmarkttag. Bereits gestern nach der Schlussglocke an der Wall Street konnte MongoDB (nachbörslich: +21,75%) mit den vorgelegten Quartalzahlen überzeugen.

