DAX - SMA 200 im Test

Der DAX stand gestern unter Abgabedruck und rutschte bis auf ein 4-Tages-Tief bei 23.433 Punkten. nach einer Erholungsbewegung schloss er bei 23.589 Punkten.

Nächste Unterstützungen:

  • 23.433-23.498
  • 23.275/23.302
  • 23.053-23.165

Nächste Widerstände:

  • 23.620
  • 23.679-23.712
  • 23.778/23.788

Die 200-Tage-Linie bei derzeit 23.498 Punkten konnte somit per Tagesschluss verteidigt werden. Die ganz kurzfristige Ausgangslage gestaltet sich zur heutigen Eröffnung neutral. Nächster Widerstand befindet sich bei 23.620 Punkten. Darüber könnte die bedeutendere Hürde bei 23.679-23.712 Punkten angesteuert werden. Deren Überwindung per Stundenschluss wäre bullish mit potenziellen nächsten Zielen bei 23.778/23.788 Punkten und 23.869/23.884 Punkten. Mit Blick auf die Unterseite würde ein Stundenschluss unterhalb der Supportzone bei 23.433-23.498 Punkten ein bearishes Anschlusssignal senden mit möglichen nächsten Abwärtszielen bei 23.275/23.302 Punkten und 23.053-23.165 Punkten.

 

Long Strategien

DAX

Unlimited Turbo

BEST Turbo

Faktor

Typ

Call

Call

Long

WKN

FA71NQ

SX8PKN

SX7GCA

Laufzeit

open end

open end

open end

Basispreis

19.005,7118 P.

22.118,3679 P.

Barriere

19.480,0000 P.

22.118,3679 P.

Hebel/Faktor*

5,2

15,9

10

Preis*

45,55 EUR

14,60 EUR

1,68 EUR

Short Strategien

DAX

Unlimited Turbo

BEST Turbo

Faktor

Typ

Put

Put

Short

WKN

FA6K96

SU94QJ

SX8UEL

Laufzeit

open end

open end

open end

Basispreis

28.138,1781 P.

25.052,7908 P.

Barriere

27.530,0000 P.

25.052,7908 P.

Hebel/Faktor*

5,2

15,9

10

Preis*

45,86 EUR

14,85 EUR

3,18 EUR

