DAX - SMA 200 im Test
Diese Analyse wurde am um Uhr erstellt.
Der DAX stand gestern unter Abgabedruck und rutschte bis auf ein 4-Tages-Tief bei 23.433 Punkten. nach einer Erholungsbewegung schloss er bei 23.589 Punkten.
Nächste Unterstützungen:
- 23.433-23.498
- 23.275/23.302
- 23.053-23.165
Nächste Widerstände:
- 23.620
- 23.679-23.712
- 23.778/23.788
Die 200-Tage-Linie bei derzeit 23.498 Punkten konnte somit per Tagesschluss verteidigt werden. Die ganz kurzfristige Ausgangslage gestaltet sich zur heutigen Eröffnung neutral. Nächster Widerstand befindet sich bei 23.620 Punkten. Darüber könnte die bedeutendere Hürde bei 23.679-23.712 Punkten angesteuert werden. Deren Überwindung per Stundenschluss wäre bullish mit potenziellen nächsten Zielen bei 23.778/23.788 Punkten und 23.869/23.884 Punkten. Mit Blick auf die Unterseite würde ein Stundenschluss unterhalb der Supportzone bei 23.433-23.498 Punkten ein bearishes Anschlusssignal senden mit möglichen nächsten Abwärtszielen bei 23.275/23.302 Punkten und 23.053-23.165 Punkten.
Produktideen
Long Strategien
|
DAX
|
Unlimited Turbo
|
BEST Turbo
|
Faktor
|
Typ
|
Call
|
Call
|
Long
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
19.005,7118 P.
|
22.118,3679 P.
|
–
|
Barriere
|
19.480,0000 P.
|
22.118,3679 P.
|
–
|
Hebel/Faktor*
|
5,2
|
15,9
|
10
|
Preis*
|
45,55 EUR
|
14,60 EUR
|
1,68 EUR
Short Strategien
|
DAX
|
Unlimited Turbo
|
BEST Turbo
|
Faktor
|
Typ
|
Put
|
Put
|
Short
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
28.138,1781 P.
|
25.052,7908 P.
|
–
|
Barriere
|
27.530,0000 P.
|
25.052,7908 P.
|
–
|
Hebel/Faktor*
|
5,2
|
15,9
|
10
|
Preis*
|
45,86 EUR
|
14,85 EUR
|
3,18 EUR
*Indikativ
Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform. Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.
Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Informationen hinsichtlich der Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten sowie Angaben zu vorherigen Empfehlungen sind über die Rechtlichen Hinweise erhältlich.